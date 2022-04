Dette skjedde på krigens 48. dag

Putin forsvarte krigen og lovet at Russland skal nå målene han har satt. Den russiske presidenten avviste anklager om krigsforbrytelser og sa at bildene fra Butsja er falske.

Brannmannskaper slukker flammene etter et russisk angrep på en skole i Kharkiv i Ukraina, tirsdag 12. april.

12. apr. 2022 18:30 Sist oppdatert 24 minutter siden

1. Putin sa at fredsforhandlingene er «en blindvei»

Russlands president Vladimir Putin sa at fredssamtalene er en «blindvei», ifølge Reuters. Tirsdag var Putin på besøk i romhavnen Vostotsjnyj, lengst øst i Russland. Der holdt han en tale som også den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko hørte.

Hviterussland skal knyttes enda tettere til Russland, sa Putin. Han sa at Vesten har glemt at russere forenes i vanskelige tider.

Putin lovet at Russland skal nå alle mål i krigen. Han sa også at sanksjonene mot landet ikke fungerer, men at skadene på økonomien kan bli større på sikt.

Presidenten avviste anklagene om krigsforbrytelser. Bildene av døde sivile ukrainere i Butsja er falske, sa Putin.

2. To av tre ukrainske barn er på flukt

To av tre ukrainske barn har flyktet fra hjemmene sine siden krigen startet for seks uker siden. Hele 4,8 millioner barn er på flukt. Det melder Unicef.

2 millioner barn har flyktet til andre land. Resten er fortsatt i Ukraina.

3. Ordfører: Flere enn 20.000 kan være drept

Mariupol har vært åsted for svært brutale krigshandlinger den siste måneden. De fleste har flyktet, men det er fortsatt sivile igjen i byen.

Ordføreren i Mariupol Vadym Boytsjenko sa tirsdag at mer enn 20.000 sivile kan ha blitt drept, så langt. Det melder Reuters.

Boytsjenko sa også at det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange som har mistet livet, på grunn av de harde kampene.

4. Påstander om bruk av kjemiske våpen

Det ukrainske Azov-regimentet hevder at Russland har brukt et kjemisk våpen i Mariupol. Det kjemiske våpenet ble sluppet fra en drone, hevder Azov-regimentet i sine kanaler på sosiale medier.

Påstanden ble fremmet sent mandag kveld. Den er ikke bekreftet fra annet hold. Britiske, amerikanske og ukrainske myndigheter undersøker saken.

Den britiske kjemivåpeneksperten Dan Kaszeta, ved tenketanken Rusi, advarer i flere uttalelser på Twitter mot å ta påstanden for god fisk.

Skepsisen blir delt av flere eksperter.

– Jeg kan ikke tenke meg at Russland tør å gå til det skrittet, sier Tom Røseth til Aftenposten. Han er hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole.

5. Britisk soldat overgir seg

Aiden Aslin fra Nottinghamshire flyttet til Ukraina i 2018. Den siste tiden har han kjempet sammen med ukrainske marinesoldater i Mariupol. Tirsdag ville han overgi seg til russiske styrker, sammen med sine ukrainske medsoldater.

Det sa moren hans Ang Wood til BBC. Forsvarerne av byen har ikke flere våpen igjen. Derfor har de ikke noe annet valg, sa Wood.