Dette skjedde i Ukraina i natt

Britisk etterretning hevder Russland vil iscenesette folkeavstemning i Kherson. USA sender mer militærhjelp og Russland bekrefter brann i oljelager nær grensen.

Spor etter de harde kampene som har vært i den ukrainske byen Kherson er tydelige på satellittbilde fra Kherson luftbase 7. april. Russland planlegger å iscenesette en folkeavstemning i byen, mener britisk etterretning.

NTB

25. apr. 2022 06:32 Sist oppdatert 6 minutter siden

Dette er de viktigste nyhetene fra Ukraina natt til mandag 25. april.

USA sender diplomater og gir mer militærhjelp til Ukraina

USAs utenriksminister Antony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin har i et møte med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj lovet mer militærhjelp til landet, til en verdi av 700 millioner dollar. I tillegg skal amerikanske diplomater denne uken gradvis vende tilbake til Ukraina, ifølge en kunngjøring fra Washington.

USA hadde frem til mandag morgen norsk tid holdt besøket hemmelig, men det var en dårlig skjult begivenhet ettersom Ukraina hadde varslet om besøket på forhånd.

Ber om utstyr til atomkraftverk

Ukraina ber Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om å få tilsendt utstyr som trengs for å opprettholde pålitelig og trygg drift ved landets atomkraftverk.

Det opplyser IAEA selv, melder BBC.

I forrige måned leverte IAEA noe utstyr til Ukraina. En ny forsendelse ventes å ankomme Ukraina i neste uke når IAEAs sjef Rafael Grossi skal på befaring ved det nedlagte Tsjernobyl-atomkraftverket.

I Ukrainas brev til IAEA fremgår det at 7 av de 15 reaktorene som finnes i Ukraina, fordelt på fire kraftverk, for tiden er operative. De øvrige åtte er stengt ned.

Etterretning: Russland vil iscenesette folkeavstemning

Russland planlegger å iscenesette folkeavstemning i den sørukrainske byen Kherson for å rettferdiggjøre landets okkupasjon. Det mener britisk etterretning.

Byen er en viktig nøkkel i Russlands plan om å etablere en landbro til Krim-halvøya og til å kunne kontrollere den sørlige delen av Ukraina, ifølge en oppdatering om Ukraina-situasjonen fra britisk etterretning.

Russland har tidligere holdt en ulovlig folkeavstemning i forbindelse med annekteringen av Krim, tvitrer det britiske forsvarsdepartementet.

– Russlands egne innenlandske valg har vært omgitt av anklager om stemmejuks og har opplevd at høyt profilerte opposisjonspolitikere er blitt utestengt fra å delta, står det videre.

Brann i russisk oljelager

Russiske myndigheter bekrefter brann i et oljelager i byen Brjansk, melder den Kreml-vennlige fjernsynskanalen og nyhetsbyrået RT.

Bekreftelsen kom natt til mandag etter at det tidligere på natten dukket opp meldinger i sosiale medier om at folk hadde hørt eksplosjoner og sett en stor brann i oljelageret.

Avisen The Guardian kunne da ikke verifisere innholdet i meldingene, men avisen siterte senere RT på bekreftelsen fra Moskva.

Myndighetene har ennå ikke uttalt seg om årsaken til brannen, melder RT, som også viser til ubekreftede meldinger om at det ble hørt sirener, eksplosjoner og sett brann flere steder, og at en brann ser ut til å ha oppstått på et militært område.

Nødetatene iverksatte evakuering av innbyggere i nærheten av det brennende oljelageret, heter det videre.

Brjansk ligger om lag 100 kilometer fra grensen til Ukraina.