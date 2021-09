Taliban kommer med skriftlige løfter til FN. Samtidig kommer det meldinger om at de dreper sivile.

Ifølge FN-anslag trenger Afghanistan nesten 5,3 milliarder kroner i bistand innen desember for å unngå en humanitær krise. Nå kommer Taliban med nye, skriftlige løfter. Men er de til å stole på?

Her blir afghanske fanger transportert av Taliban ut av Panjshir. Ifølge BBC skal Taliban ha drept flere sivile i dalen.

Like etter at Taliban hadde tatt kontroll i den afghanske hovedstaden Kabul kom de første, oppløftende meldingene fra det nye regimet: En ny regjering burde inneholde kvinnelige representanter.

Mange har vært skeptiske til det «myke» og mer moderne bildet Taliban har forsøkt å selge inn av seg selv.

Taliban sa først at de ville åpne for kvinner i regjering.

Den nye, midlertidige regjeringen ble presentert i forrige uke. En regjering uten en eneste kvinne.

Det er heller ingen representanter for den sjiamuslimske folkegruppen hazaraene. Gruppen skal ifølge Amnesty ha blitt jaktet ned, torturert og drept av Taliban-krigere.

Samtlige ministre i den nye regjeringen er fra Talibans egen organisasjon. De viktigste ministerpostene er gitt til menn som var med å starte Taliban for snart 30 år siden.

Forheng skiller forheng kvinner og menn på landets universiteter.

Samtidig som Taliban nå har utformet skriftlige løfter til verdenssamfunnet, skal de ha drept minst 20 sivile i Panjshirdalen. Det skriver BBC.

– Folk bør gjøre som de pleier

Bilder fra Panjshirdalen skal ifølge vitner vise Taliban-soldater som henretter en sivil mann. BBC har bekreftet minst 20 slike hendelser siden Taliban i forrige uke tok kontroll over dalen. Den har vært den siste lommen med Taliban-motstand.

Ett av ofrene skal ha vært tobarnsfar og skohandler Abdul Sami. Ifølge lokale kilder skal han ha fortalt Taliban at han kun var en fattig butikkeier som ikke hadde noe med krigen å gjøre.

Likevel ble Sami arrestert. Han ble anklaget for å selge sim-kort til motstandsbevegelsen i Pansjhir, som ledes av Ahmad Massoud. Flere dager senere ble Samis lik dumpet like ved hjemmet hans. Det bar ifølge BBC preg av tortur.

Disse rapportene er stikk i strid med hva Taliban selv har sagt. En av Talibans talspersoner, Malavi Abdullah Rahamani, har bedt folk i Panjshirdalen om å «leve som vanlig, og utføre sine daglige gjøremål».

– Hvis de er skohandlere, kan de gå til butikkene sine. Hvis de er bønder, kan de gå til gårdene sine. Vi er her for å beskytte dem og familiene deres, sa Rahamani.

Det har kommet en rekke rapporter om at regimekritikere, tidligere regjeringsstyrker og sivile tortureres og forfølges i flere deler av landet. Dette indikerer at det er langt fra Talibans ord og løfter til virkeligheten mange opplever.

Bilde fra ett av møtene mellom FN og Taliban. Lengst til høyre står mulla Abdul Ghani Baradar. Ved siden av han står FNs sjef for humanitært arbeid, Martin Griffiths.

Rapportene kommer samtidig som FNs sjef for humanitært arbeid, Martin Griffiths, i flere dager har møtt ledere i Taliban i Kabul for å diskutere den humanitære situasjonen i landet.

Resultatet av disse møtene: Nye løfter.

I møtene lovet mulla Baradar fra det nye Taliban-lederskapet at hjelpearbeidere, både kvinner og menn, skal få jobbe trygt og bevege seg fritt i Afghanistan, ifølge FN.

Taliban skal også ha forsikret FNs utsending at de er forpliktet til å respektere alle kvinners og minoriteters rettigheter. Også ytringsfriheten loves ivaretatt, «i lys av Afghanistans religion og kultur».

Talibans nye, skriftlige løfter ble et viktig tema da FN arrangerte giverkonferanse for Afghanistan, i Genève.

FNs høykommissær for menneskerettigheter, Michelle Bachelet, uttrykte skepsis under konferansen.

Frykter løftebrudd

Fra talerstolen uttrykte Bachelet misnøye med sammensetningen av den nye regjeringen. Han pekte på hvordan Talibans løfter om å respektere kvinners rettigheter er blitt brutt de siste ukene.

Høykommissæren viste også til hvordan Taliban systematisk har jaktet på medlemmer av det tidligere regimet, regjeringssoldater og folk som har samarbeidet med vestlig allierte, til tross for løfter om at de ikke ville gjøre dette.

Bachelet avsluttet med å be om bedre ordninger for å overvåke at rettigheter respekteres i Afghanistan.

Også generalsekretær i FN, António Guterres, snakket om de skriftlige løftene fra Taliban. Han kunne si følgende:

– Det dreier seg om to dokumenter. Det ene garanterer for at FN kan utføre sitt humanitære arbeid fullt ut, uten begrensninger. Det andre slår fast at Taliban lover å sørge for sikkerhet og eskorter i delene av landet det måtte være nødvendig. Det er med andre ord ikke bare et Taliban som aksepterer FNs tilstedeværelse, men som støtter og legger til rette for den.

FNs generalsekretær António Guterres.

I Talibans interesse

Guterres sa videre at det åpenbart er i Talibans interesse å være i dialog med det internasjonale samfunnet. Han viser til at Taliban er fullt klare over at Afghanistan er avhengige av bistandshjelp i lang tid fremover.

– Dette gir oss litt spillerom i møte med dem, sa Guterres.

Ifølge FN var det etter konferansen lovet mer enn 10 milliarder kroner til bistand i Afghanistan og flere av nabolandene.

Mandag kunngjorde også den norske regjeringen at de vil gi 100 millioner kroner mer i humanitær støtte til afghanerne.

Dette er penger som går til FN-organisasjoner som driver hjelpearbeid i landet, samt Røde Kors.

Alle midlene er penger som før Talibans maktovertagelse skulle gått til langsiktig bistand.

– Over 18 millioner mennesker i Afghanistan trenger nå beskyttelse og livreddende assistanse, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun var blant cirka 40 ministre som deltok på FN-konferansen i Genève.

Pengene skal blant annet hindre at vannforsyninger, sanitæranlegg og helsetjenester bryter helt sammen.

I tillegg trenger afghanerne mat.

93 prosent av landets husholdninger lider under matmangel, ifølge FN, som også ber om penger til å gi 3,5 millioner internt fordrevne tak over hodet, samt til å støtte utdanningsprosjekter til kvinner og jenter, ifølge NTB.