USA og Storbritannia skal lage atomubåter med Australia. Det får Kina til å se rødt.

«AUKUS», sier de allierte. Kald krig, svarer Kina. Vi er sinte, raser Frankrike. Hva er det som skjer?

Australias statsminister Scott Morrison, USAs president Joe Biden og Storbritanniass statsminister Boris Johnson. De tre har nå inngått et nytt militært samarbeid kalt AUKUS. Det får Kina til å se rødt.

16. sep. 2021 11:38 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken var sent på kvelden i England. Midt på dagen i USA. Og tidlig på morgenen i Australia.

Flere av landenes innbyggere kan ha satt morgenkaffen eller kveldsmaten i halsen da lederne deres holdt pressekonferanse på onsdag:

Australia skal få noe de aldri har hatt før. Nemlig atomdrevne ubåter.

Årsaken er et nytt militært samarbeid mellom USA, Australia og England. «AUKUS», har de kalt det.

Kina vil helst kalle det noe helt annet.

Vil dele teknologi

AUKUS skal gjøre det lettere for samarbeidslandene å dele avansert teknologi. Tradisjonelt har det vært forbeholdt USA og Storbritannia.

Nå inviterer de to landene Australia inn i gjengen. Alle tre skal dele blant annet kunstig intelligens, cyberteknologi og undervannsteknologi.

Sistnevnte betyr at Australia får atomdrevne ubåter.

At de er atomdrevne betyr ikke at de utstyres med atomvåpen. I stedet er det undervannsbåter som får energi fra atomspalting. Det gjør at de kan være under vann lenger.

Det vil ta årevis før landet faktisk får sine egne fartøy. I mellomtiden vil USA stasjonere sine, skriver Politico.

Mer konkret nær det indopasifiske området.

Der opererer også et stadig voksende Kina.

Det nye partnerskapet vekker oppsikt.

Her er fire spørsmål og svar om «Kinas verste mareritt».

1. Hvorfor skjer dette nå?

Det korte svaret er Kina. Stormakten ble ikke navngitt én gang under pressekonferansen fra de tre verdenslederne.

Likevel pekes landet på som hovedårsak til at AUKUS-samarbeidet ble lansert.

Kina vil trolig snart ha verdens største økonomi. Fra før har landet verdens nest største forsvarsbudsjett.

Det investerer kinesiske myndigheter blant annet i ny militær teknologi. Det indopasifiske hav er blitt en slags lekeplass for å teste utstyret.

På andre siden av dette havet ligger Australia, som gradvis har fått et surere forhold til Kina siden 2018. Under pandemien ble det stadig verre.

I fjor ba Australia om en internasjonal granskning av pandemiens opphav. Kina svarte med å starte en handelskrig, noe som har gått hardt utover den australske økonomien.

Fra før av er USA og Kina allerede låst i en handelskrig.

Nå skal Australia samarbeide med USA og Storbritannia, blant annet for å kunne være bedre rustet mot Kina.

2. Er dette nødvendig?

Ja, mener AUKUS-medlemenne. Landenes ledere var fulle av lovord:

– Dette handler om å investere i vår største styrke. Vår allianse. Og å oppgradere den til å kunne møte fremtidens nåværende og kommende trusler.

Det sa USAs president Joe Biden.

– Vi må ta vårt samarbeid til et nytt nivå, sa den australske presidenten Scott Morrison.

– Vi har utvilsomt gått inn i en ny æra. Den gir nye utfordringer for Australia, våre partnere, venner og land i regionen. Det gjør at vi må dele samme visjon om fred og stabilitet.

Atomdrevne ubåter skal bidra til å sikre dette, fortsatte Morrison. Men det betyr ikke at Australia er ute etter atomvåpen, understreket han.

Storbritanniass statsminister Boris Johnson sa at teknologien «vil gjøre verden tryggere». Han beskrev planene om atomdrevne ubåter som:

– Ett av de mest komplekse og teknisk utfordrende prosjektet i verden. Det vil vare i tiår og kreve den mest avanserte teknologien.

3. Hvordan reagerer Kina?

Få timer etter at AUKUS ble lansert, rettet Kina kritikk mot samarbeidet.

Land burde ikke bygge ekskluderende blokker som sikter på og skader tredjeparter. Det uttalte en talsperson for den kinesiske ambassaden i Washington, Liu Pengyu:

– De burde riste av seg den kalde krig-mentaliteten.

4. Hvilke konsekvenser kan det få?

Samarbeidet kan få konsekvenser for den australske lommeboken. Selv om den politiske avstanden mellom Kina og Australia har vokst, har de to landene tette økonomiske bånd.

Kina er Australias største eksportmarked. Men sistnevnte har tapt rundt 46 milliarder kroner som følge av landenes koronakrangel. Nye spenninger kan føre til ytterligere tap, ifølge en fersk rapport fra OECD.

Australia anklaget Kina forrige uke for å forsøke å skade økonomien med vilje.

AUKUS kan også føre til misnøye på Australias naboland New Zealand, som ikke deltar i samarbeidet. Landet er strengt imot atomvåpen.

Australias statsminister Scott Morrison og New Zealands statsminister Jacinda Ardern.

Australias atomdrevne ubåter vil ikke være velkomne i New Zealands farvann. Det sa landets statsminister Jacinda Ardern under en pressekonferanse torsdag.

Avtalen ekskluderer også andre samarbeidspartnere i regionen. India og Japan, som med USA og Australia utgjør «The Quad», er ikke med.

I Frankrike vekker AUKUS sinne. Egentlig skulle Australia kjøpe ubåter av dem. Avalen er nå skrotet. Den var verdt 40 milliarder dollar. Det tilsvarer hele 344 milliarder kroner.

Den franske utenriksministeren Jean-Yves Le Drian beskriver det som et bakholdsangrep.

– Vi hadde etablert et tillitsforhold til Australia, men denne tilliten er blitt brutt, sa han torsdag.

– Jeg er svært sint i dag, og bitter. Dette er ikke noe allierte gjør mot hverandre. Denne plutselige og uforutsigbare beslutningen minner veldig om hva Trump kunne ha gjort.

Videre omtalte han det som et «amerikansk valg å ekskludere en europeisk alliert».

Det stiller spørsmål ved hvordan avtalen vil påvirke forholdet mellom USA og Europa. Storbritanniass deltagelse tolkes ikke som en del av europeiske forholdet til USA. I stedet sees AUKUS som Johnsons neste steg i planen om et «globalt Storbritannia» etter Brexit, skriver New York Times.

Resten av Europa er på sidelinjen, og Frankrike er rasende. Dermed spørs det om AUKUS kan føye seg inn i rekken av konflikter mellom USA og Europa.