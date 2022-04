Bekrefter at Russland er ute av Kyiv-området. Dette skjedde i Ukraina i natt

Dette er noen av de viktigste hendelsene knyttet til krigen i Ukraina natt til fredag 8. april.

Mye er ødelagt og mange døde blir funnet etter at russiske styrker trakk seg ut av området nord for Kyiv. Her er et bilde fra Borodjanka, tatt 7. april.

38 minutter siden

Russiske styrker har nå forlatt det nordlige Ukraina ved Kyiv og trukket seg tilbake til Hviterussland og Russland, ifølge britisk etterretning.

I hvert fall noen av disse styrkene kommer til å bli overført til det østlige Ukraina for å slåss i Donbas, skriver det britiske forsvarsdepartementet på Twitter.

Amerikanske militære kilder meldte det samme et døgn tidligere.

De russiske militære enhetene er avhengig av nye forsyninger og hvile før de kan bli sendt østover. Det vil ta minst en uke før store styrker kan bli sendt østover, mener departementet ifølge Reuters.

Britisk etterretning sier russisk artilleribeskytning av byer i det østlige og sørlige Ukraina har fortsatt. De russiske styrkene i det østlige Ukraina beveger seg sørover fra byen Izium. Målet ser ut til å være å gjennomføre en stor knipetangsmanøver for å stenge store ukrainske styrker inne ved Luhansk og Donetsk lengst øst i Ukraina.

Liubov Khomenko tørker tårene mens hun går mellom ruinene i landsbyen Andriivka, i Kyiv-regionen den 7. april.

Skjerper sanksjonene mot Russland

USA har denne uken skjerpet sanksjonene mot Russland. Det samme har EU gjort. Målet er å stanse tilførsel av penger og komponenter som den russiske «krigsmaskinen» trenger under invasjonen i Ukraina. Men det vil ta tid å stoppe Russlands inntekter fra energieksport, melder det amerikanske finansdepartementet ifølge Reuters.

En viktig årsak til dette, er at mange vestlige land er avhengig av olje og gass som de gjennom mange år har fått fra Russland.

Ukrainske ledere oppfordret torsdag verdens land til å slutte å kjøpe russisk olje og gass.

De nye amerikanske sanksjonene forbyr amerikanske selskaper å investere i russiske firmaers investeringsinstrumenter.

– Heldig som er i live

Fox News-korrespondenten Benjamin Hall sier han er «skikkelig heldig» som er i live. Han ble hardt skadet da han og flere kolleger i mars ble beskutt i nærheten av Kyiv. Kameramannen Pierre Zakrzewski og den ukrainske journalisten Oleksandra «Sasha» Kuvsjynova ble drept i det samme angrepet.

– For å summere opp, jeg mistet et halvt bein på den ene siden og en fot på den andre. En hånd må settes sammen, ett øye virker ikke lenger og hørselen min er ganske ødelagt, skriver Hall på Twitter.

Syv journalister er blitt drept i Ukraina-krigen til nå, ifølge Committee to Protect Journalists (CPJ).

Russland suspendert fra FNs menneskerettsråd

Etter at FNs hovedforsamling i går kveld vedtok å suspendere Russland fra FNs menneskerettsråd, har både USAs president Joe Biden og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj applaudert beslutningen. Zelenskyj kaller vedtaket et viktig skritt og omtaler det som straff for russisk aggresjon mot Ukraina. Biden kaller suspensjonen en bekreftelse på at Russland er det han kaller en «internasjonal paria».

Prorussiske styrker går gjennom gatene i Mariupol den 7. april.

Diskuterte finsk og svensk Nato-medlemskap

Muligheten for finsk og svensk Nato-medlemskap var del av samtalene mellom forsvarsalliansens utenriksministre i Brussel, opplyser en amerikansk tjenestemann. Kreml-talsmann Dmitrij Peskov svarer med en skjult trussel og sier at Russland ikke har annet valg enn å «rebalansere situasjonen» med egne tiltak, dersom Finland og Sverige skulle slutte seg til Nato.

– Situasjonen enda verre enn i Butsja

Situasjonen i Borodjanka, der det så langt er hentet ut 26 døde mennesker fra to leilighetsbygg som ligger i ruiner, er langt verre enn i Butsja, mener Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han gir ingen detaljer eller oppgir noen tall, men hevder at det er flere drepte sivile der enn i Butsja, hvor ukrainske myndigheter mener rundt 300 sivile er blitt drept av russiske styrker.

Mange sivile er blitt funnet drept etter at de russiske styrkene forlot området nord for Kyiv.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber om at ambassader og konsulater må gjenåpnes i hovedstaden Kyiv.

Prorussiske soldater sjekker dokumentene til sivilbefolkningen i Mariupol. Bildet er tatt 7. april i en del av byen som nå kontrolleres av prorussiske styrker.

Over 5000 drept i Mariupol

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener at Russland komme til å fremstille det som at ukrainske soldater har drept sine egne borgere i Mariupol. – Vi har her å gjøre med angripere som ikke har noe humant igjen i seg, sier presidenten i en videotale. Byens egentlige ordfører, og en person som separatister i Donetsk har utpekt til ny ordfører i Mariupol, har begge uttalt at rundt 5000 sivile er drept i byen.

4676 sivile ble evakuert via humanitære korridorer fra ukrainske byer i går, ifølge tall fra landets visestatsminister Iryna Veresjtsjuk.