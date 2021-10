Den nye vaksinen kan redde mange liv. Men den vil ikke utrydde malaria, sier ekspert.

For første gang skal barn få tilbud om en vaksine mot malaria.

I en flyktningleir i Benue i Nigeria har Martha tatt med seg sønnen sin til en klinikk drevet av Leger uten grenser. Det viser seg at gutten har malaria.

Nå nettopp

– Da sønnen min ble syk, tok jeg ham med til klinikken. Det viste seg at han hadde malaria, sier Martha.

For noen måneder siden bodde kvinnen, som ikke oppgir et etternavn, i et lite hus i landsbyen Mbawa i det sørøstlige Nigeria. Så brøt kampene ut mellom lokale grupper som kjemper om retten til ressurser som vann og landjord. Martha fryktet at hele familien ville bli drept, og nå bor familien i en midlertidig flyktningleir i området.

Der er hun i sikkerhet fra volden, men farene truer likevel. Nå får sønnen behandling for malariasykdommen på en klinikk drevet av Leger uten grenser (MSF).

Rundt 260.000 barn under fem år dør hvert år av malaria, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Nå gir en ny vaksine økt håp om at dette tallet kan synke.

Fakta Malaria Dødelig sykdom skapt av parasitter. Mygg sprer sykdommen mellom mennesker. Dersom sykdommen behandles tidlig, er den ikke livsfarlig. 220 millioner mennesker blir smittet hvert år. Rundt 409.000 mennesker døde av malaria i 2019. Av dem, var 260.000 barn under fem år. De fleste malariatilfellene rammer mennesker i Afrika sør for Sahara. (Kilde: WHO) Vis mer

Hva slags vaksine er dette?

Siden 2019 er 800.000 barn i Kenya, Ghana og Malawi blitt gitt en malariavaksine kjent som RTS, S/AS01. Den har også fått navnet Mosquirix. Vaksinen er utviklet av afrikanske forskere tilknyttet det britiske legemiddelselskapet GlaxoSmithKline.

Resultatet ble kunngjort av WHO på onsdag: Vaksinen er trygg for barn og kan redusere risikoen for dødelig malaria med 30 prosent, ifølge WHO, som nå anbefaler vaksinen for barn i utsatte områder.

Forskerne har jobbet med denne vaksinen i over 30 år.

– Dette er et historisk øyeblikk. Den lenge etterlengtede malariavaksinen for barn er et gjennombrudd for vitenskapen, barnehelse og malariakontroll, sier WHO-sjef Tedros Ghebreyesus.

Han mener at vaksinen potensielt kan redde flere titusen liv i året.

Vaksinen bør gis i fire doser til barn over fem måneder, skriver WHO.

Bare 30 prosent? Hvorfor blir det ansett som en milepæl?

Det høres kanskje ikke så mye ut, spesielt ikke om man sammenligner med vaksiner mot andre barnesykdommer. Meslingvaksinen, for eksempel, er 97 prosent effektiv.

Men denne malariavaksinen kan få stor betydning selv om den ikke er så effektiv. Rundt 5,3 millioner smittetilfeller og 24.000 dødsfall kan unngås dersom vaksinen blir fordelt til 30 millioner barn i den mest risikoutsatte områdene. Det fastslår en forskningsrapport som ble publisert i november 2020.

– Det er en gledelig nyhet i form av at det er nok et tiltak som kan redusere dødeligheten i barn under fem år, sier overlege Øyunn Holen ved Sykehuset Innlandet.

Hun er spesialist i infeksjonssykdommer og indremedisin. Holen har også vært tilknyttet Leger uten grenser de siste 20 årene.

Hvorfor er det så vanskelig å lage en malariavaksine?

Parasitten som gir malariasykdom i mennesker spres av mygg av slekten Anopheles. Idet myggen biter mennesket, blir parasitten sendt ut i blodstrømmen til offeret. Parasitten finner frem til pasientens lever, der den formerer seg før den infiserer blodet igjen. Der kan den bli hentet opp av en ny mygg, som sprer den videre til et annet menneske.

Mosquirix fungerer ved at malariaparasitten blir forhindret fra å modnes i leveren. Dermed får den heller ikke formert seg, noe som kan forhindre både sykdom og at andre blir smittet.

Parasitten er dekket av proteiner som kan endre seg svært raskt.

– Det har gjort at det har vært vanskelig å finne en vaksine som fungerer mot ulike varianter av disse proteinene, sier Holen.

Kan malaria nå bli utryddet?

– Ikke av denne vaksinen alene, sier Øyunn Holen.

Hun minner om at de gode nyhetene fra WHO er basert på én enkelt studie og at dødeligheten kun begrenses til en viss grad.

– Fremskrittet er jo i seg selv veldig positivt, men det er ikke sånn at den utrydder malaria. Virkningen avtar etter noen måneder. Det kan være vanskelig å få distribuert vaksinen. Og hvem skal betale for å gi barna fire doser av denne vaksinen? Dessverre er det ikke alle land som vil ha kapasitet til å klare dette, sier hun.

WHO-sjef Tedros Ghebreyesus kaller malariavaksinen historisk.

Men hun gjør det likevel klart at vaksinen er en god nyhet for de mest sårbare – barn under fem år.

– Men vi må fortsette med de andre tiltakene vi allerede gjennomfører, for eksempel myggnetting og å bruke myggspray inne. Og det er viktig med rask behandling. Får vi til det, reduserer vi risikoen for dødsfall i betydelig grad, sier Holen.