Russland kan bevisst skape en humanitær krise for å tvinge Ukraina i kne, mener tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. Kyivs borgermester advarer om at byen står foran en farlig tid.

Bombene hagler. Likevel har de russiske styrkene knapt hatt noe militær fremgang de siste dagene.

Russland har blant annet ikke lyktes i å omringe Ukrainas hovedstad Kyiv. Det mener tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, nå sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, er høyeste prioritet for russerne.

– Det har gått litt bedre langs Svartehavskysten i sør, sier Diesen til Aftenposten.

Russiske styrker har beleiret havnebyen Mariupol. Befolkningen er i ferd med å gå tom for vann, mat og medisiner.

– Men de har ikke lykkes med å innta byen, som er viktig for å lage en landkorridor mellom Krim-halvøya og de russiskkontrollerte områdene i Donbas, selv om den beleires og beskytes, sier Diesen.

– Kyiv står foran en farlig tid

Natt til tirsdag var det flere russiske angrep mot forsteder i Kyiv. To boligblokker ble truffet av artilleri, melder blant annet Sky News.

– Vi står foran en farlig og vanskelig tid, sier Kyivs borgermester Vitalij Klitsjko tirsdag.

Han innfører nå et 35 timer langt portforbud i den ukrainske hovedstaden. Det gjelder fra tirsdag kveld til torsdag morgen.

Utenfor Kyiv foregår det kamper i en rekke små landsbyer og tettsteder. Mandag ble det publisert bilder fra den lille byen Moshchun. Den ligger ved et skogholt nord for Kyiv. Her kjemper blant annet soldater i skogen.

Videoene viser ødelagte bolighus i byen. På jordene er det merker etter at kraftige våpen er blitt avfyrt.

Her hadde kampene rundt Kyiv pågått mandag, meldte forsvaret selv natt til tirsdag.

– Russland synes å være opptatt av å innta de store byene. Enten fordi de er politisk viktige som Kyiv, eller militært viktig som Mariupol, påpeker Sverre Diesen.

Byer er vanskelig terreng for militære operasjoner. Den tidligere forsvarstoppen sier at de som skal forsvare byene, har et fortrinn.

– Det er alltid vanskelig å angripe tettbebygde strøk. Det er trolig forklaringen på hvorfor de nå bombarderer med artilleri og raketter i stedet for å ta byene kvartal for kvartal, sier han.

Mer brutale

Diesen tror det er sannsynlig at Russland vil bli mer brutale i krigføringen fremover:

– Hvis den manglende fremgangen fortsetter, vil den russiske krigføringen blir mer brutal og mer hensynsløs. Russerne må vinne militært for å nå sitt politiske mål med krigen, sier han.

Han mener den kraftige bombingen av boligstrøk i flere byer har to mål:

– Det er antagelig å tvinge ukrainerne til å oppgi dem, delvis fordi de humanitære konsekvensene blir store, og delvis fordi de ønsker å tvinge dem ut av byene og ut i åpent terreng. Der har de en større fordel av sin overlegenhet av tunge våpen.

Kamper i mange små byer og tettsteder

Natt til tirsdag meldte det ukrainske forsvaret at det foregikk kamper i en rekke tettsteder. Det pågår blant annet krigshandlinger i en rekke landsbyer i områdene mellom Donetsk og Kharkiv, øst i landet. I tillegg er det kampene i Kyiv og flere i mindre byer sør, i området ved Mykolajiv.

Det et det ukrainske forsvaret som selv listet opp hvor krigføringen nå pågår i en melding på Telegram.

Men vil den brutale strategien lykkes? Vil Ukraina gi seg?

– Det ser ikke ut til at det skorter på kampviljen hos ukrainerne, mener Diesen. Han mener flere ting vil spille inn:

I hvilken grad ukrainerne får tilstrekkelig hjelp i form av våpen, ammunisjon og andre nødvendigheter til å holde krigen i gang.

Hvor raskt de russiske soldatenes stridsmoral brytes ned av det de nå opplever.

Hvor raskt de vestlige økonomiske sanksjonene begynner å tære på russernes utholdenhet.

– Gitt at Vesten fortsetter å forsyne Ukraina med våpen og russerne ikke har større evne til å skape en avgjørelse enn det de tilsynelatende har, kan dette fortsette lenge, sier Diesen til Aftenposten.

– Over i mai

Oleksij Arestovitsj, én av en ukrainske presidentens nære rådgivere, sa mandag kveld at han tror krigen kan være over i mai. Han mener Russland da vil være tom for ressurser.

– Senest i begynnelsen av mai tror jeg vi har en fredsavtale. Kanskje mye tidligere, sa Arestovitsj i en videomelding sent mandag, melder Reuters.

Men selv om en fredsavtale skulle komme på plass, venter Arestovitsj flere sammenstøt i året som kommer. Det kan skje selv om Ukraina insisterer på at alle russiske soldater skal forlate landet.

– Vi står ved et veiskille: Enten kommer en fredsavtale på plass veldig raskt – innen en uke eller to – med tilbaketrekning av styrker og det hele, eller så kommer det forsøk på å skrape sammen for eksempel noen syrere til en ny runde. Og når vi nedkjemper dem også, får vi en avtale i midten eller slutten av april, hevder rådgiveren.

Sverre Diesen mener det skal mer til for Russland å vinne krigen, enn for Ukraina.

– Her skal vi merke oss den strategiske asymmetrien mellom russiske og ukrainske mål. Hvis russerne ikke klarer å bringe Ukraina tilbake til det russiske imperiet ved å sette inn en marionettregjering i Kyiv og demilitarisere Ukraina, har de i realiteten tapt, sier Diesen og legger til:

– Ukrainerne, derimot, er bare nødt til å hindre russerne i å nå dette målet for å vinne. For Ukraina er det tilstrekkelig at konflikten stivner med et større eller mindre område under russisk kontroll, men med et fritt og uavhengig rest-Ukraina som kan overleve og gå videre.