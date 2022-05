USAs høyesterett vil fjerne den føderale retten til abort, ifølge lekket domsutkast

NEW YORK (Aftenposten): En oppsiktsvekkende lekkasje viser at USAs øverste domstol kan komme til å endre abortlovgivningen radikalt.

USAs høyestrett behandler en potensielt banebrytende abortsak i år.

I nesten 50 år har USA hatt en lovfestet føderal rett til abort. Om få måneder kan denne retten forsvinne.

Et flertall av USAs høyesterettsdommere har stemt for å sette til side den kjente Roe mot Wade-dommen fra 1973 i en intern, foreløpig avstemning, ifølge Politico.

Politikknettstedet har fått tak i et utkast til beslutning som høyesterettsdommer Samuel Alito har skrevet på vegne av domstolens flertall.

I utkastet slår dommerne fast at Roe, som etablerte rettigheten til abort, var en gal beslutning.

De vil også sette til side Casey-dommen fra 1992, som langt på vei opprettholdt konklusjonene fra Roe.

Ødeleggende konsekvenser

Roe-beslutningen var «fryktelig gal helt siden starten. Argumentasjonen var eksepsjonelt svak og beslutningen har hatt ødeleggende konsekvenser», står det i domsutkastet.

Det slår videre fast at det er på tide «å føye seg etter grunnloven og returnere abortspørsmålet til folkevalgte representanter».

Dommerne mener også at Roe-beslutningen, snarere enn å føre til en nasjonal enighet i abortspørsmålet, har «satt fyr på debatten og fordypet splittelsene».

Prinsippene har stått

Roe mot Wade ga kvinner retten til å avslutte et svangerskap frem til fosteret er levedyktig, mellom uke 22 og 24.

Siden dommen falt i 1973 har konservative krefter kjempet for å få beslutningen omgjort eller tilsidesatt. De har lykkes med å redusere tilgangen til abort kraftig i deler av USA. Enkelte delstater, som Mississippi, har for eksempel kun én abortklinikk igjen.

Men til tross for flere runder i høyesterett, er Roe og prinsippene dommen etablerte, blitt stående frem til nå.

Konservativ domstol

Det har imidlertid lenge ligget i kortene at det kunne endre seg i 2022. Etter at Donald Trump fikk utnevnt tre nye dommere i løpet av sine fire år som president, er seks av ni dommere nå regnet som konservative.

Mange har merket seg at domstolen ikke har grepet inn og stanset en ny lov i Texas som forbyr de fleste aborter etter uke seks.

I desember var det muntlige høringer i høyesterett i forbindelse med en ny abortlov fra Mississippi. Da signaliserte et flertall av dommerne at de kunne være åpne for å forkaste Roe i sin helhet. Utkastet som nå har lekket, omhandler denne saken.

Kan endre mening

Den endelige dommen er ventet i løpet av juni. Politico understreker at en eller flere dommere kan endre mening. Det betyr at dommen som til slutt blir stående, kan få et annet utfall enn utkastet skisserer.

Dersom flertallet skulle ende opp med å fjerne den føderale retten til abort, vil det raskt kunne få store konsekvenser mange steder i USA.

Over 20 delstater har vedtatt lover som vil forby abort i alle eller nesten alle tilfeller.

Oppsiktsvekkende lekkasje

Lekkasjer fra det interne arbeidet i USAs øverste domstol er sjelden kost. Jusprofessor Jonathan Turley ved George Washington University kaller hendelsen «intet mindre enn spektakulær».

– Dette vil utgjøre et av de groveste sikkerhetsbruddene i domstolens historie, skriver han på Twitter.

Lekkasjen satte umiddelbart fyr på det politiske USA mandag kveld.

Hvis dette skulle bli høyesteretts dom vil det være «en av de verste og mest ødeleggende beslutningene i moderne historie», skriver Nancy Pelosi og Chuck Schumer, demokratenes ledere i Kongressen, i en felles uttalelse.