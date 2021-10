10.000 soldater står snart klar på Europas ytterste grense. For lokale innbyggere føles det som en krig.

Olga Walesiuk (21) bor tett på Europas nye migrantkrise.

Stadig flere soldater mobiliseres langs EUs grenser.

Nå nettopp

– Jeg føler at jeg bor i en krigssone, sier Olga Walesiuk.

21-åringen bor i landsbyen Pogorzelce, øst i Polen.

Knapt 2 kilometer unna hjemmet hennes har landets myndigheter innført unntakstilstand. Et 300 kilometer langt og 3 kilometer bredt skogsområde er strengt forbudt å gå inn i. Tidligere gikk hun turer der. Nå risikerer hun fengsel om hun drar dit.

Når hun tenker på hva som skjer inne i skogen, blir hun blank i øynene.

Daglig kjører kolonner med soldater gjennom landsbyen. Det er en stor kontrast til det ellers så rolige livet i Pogorzelc. Der bor det så få mennesker at matinnkjøp må gjøres i neste landsby.

Og snart kan enda flere grønne uniformer fyke forbi Walesiuks hus.

Snart 10.000 soldater

Først sendte myndighetene 900 soldater i august. Så økte tallet til 7500.

Snart skal 10.000 soldater stå klar langs Polens grense til Hviterussland.

Polske soldater utenfor grensevaktenes kontorer i den polske byen Michalowo. Bildet er tatt 11. oktober, snart skal enda flere ankomme.

Det varslet forsvarsminister Mariusz Blaszczak på mandag.

«De skal ivareta sikkerheten på grensen», skrev han på Twitter.

Situasjonen der har eskalert kraftig siden august i år. Siden da har over 16.000 flyktninger og andre migranter strømmet inn i landet.

De kommer fra hele verden: Syria, Irak, Afghanistan og Kongo. Men det er fra Hviterussland de når Polen.

Nabolandets myndigheter bruker dem som våpen i en pågående hybridkrig, mener polske myndigheter. Det er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og mindre vanlige virkemidler som påvirkningsoperasjoner og sabotasje.

Hviterusslands leder, Aleksandr Lukasjenko, har nektet for at han står bak.

Det har ikke stanset polske myndigheter fra å sette hardt mot hardt.

Krever hastetiltak

De dytter migrantene tilbake til Hviterussland. Deretter dyttes de tilbake til Polen igjen. Dermed blir flere av disse menneskene fanget i skogen i ukevis.

Hittil er åtte personer bekreftet døde. Unntakstilstanden gjør det krevende å finne ut om tallet egentlig er høyere.

Hastetiltak må på plass for å hindre nye dødsfall, skriver FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i en pressemelding.

– Det er uakseptabelt at mennesker har dødd, og at andre er i livsfare. De er gisler i et politisk sjakkspill som må løses nå, sa Pascale Moreau, direktør for UNHCR i Europa.

Flere EU-land har også kritisert polske myndigheters håndtering av krisen. Polen har fått støtte fra Litauen, hvor det også har kommet tusenvis av mennesker over grensen fra Hviterussland.

Begge landene vil bygge en mur for å holde flyktninger og andre migranter ute.

Men Polen og Litauen er ikke de eneste som vil styrke Europas grenser.

Stanset nynazister

Søndag ble 50 nynazister stanset av politi i Tyskland. De var væpnet. Med pepperspray, bajonetter, macheter og batonger gikk de langs grensen til Polen.

Målet deres? Å patruljere adkomsten til Tyskland.

Mange av dem som overlever den farefulle ferden gjennom de polske skogene, håper å reise videre til andre land i Europa.

Flere har allerede nådd Tyskland.

3000 flyktninger og andre migranter kan nå Berlin i løpet av oktober. Det uttalte hovedstadens myndigheter forrige uke. Derfor vil de bruke containere fra flyktningkrisen i 2015 for å huse dem.

Nå varsler den tyske innenriksministeren, Horst Seehofer, opptrapping på grensen.

Trapper opp i Tyskland

Det sa han i et intervju med avisen Bild på søndag. 800 tyske soldater er hittil sendt til den tysk-polske grensen.

– Hundrevis av offiserer er for tiden på vakt der dag og natt. Hvis det trengs, er jeg forberedt på å forsterke, sa han.

Samtidig kom han med et nytt tall på hvor mange flyktninger og andre migranter som har kommet til Tyskland fra Polen og Hviterussland: 6162 personer.

– Vi må være veldig årvåkne. Presset av migranter mot Tyskland og Europa er fortsatt høyt, sa han.

Uttalelsen kom etter amper diskusjon mellom de 27 EU-medlemslandene fredag kveld. De diskuterte hvordan grensekrisene best kan håndteres.

Seehofer har sagt at det ikke er aktuelt å stengte grensen til Polen. Der er de allerede langt på vei med å sette opp piggtrådgjerder langs grensen til Hviterussland. Målet er å bytte det ut med en permanent mur.

Det ønsker polske myndigheter at EU skal ta regningen for. Det er uaktuelt, mener president Ursula von der Leyden:

– Det vil ikke bli noen finansiering av murer eller piggtråd, sa hun.