Sjef for norsk feltsykehus i Kabul: – Vi føler oss trygge her

To norske kirurger jobber med en pasient som ble skadet i en eksplosjon og skuddveksling i Kabul i 2020.

Sjefen for det norske feltsykehuset på Kabuls flyplass synes det er trist å se utviklingen i Afghanistan. Men han sier de norske styrkene føler seg trygge.

NTB-Snorre Schjønberg

Nå nettopp

Oberstløytnant Bent Salberg er styrkesjef for den norske kontingenten på rundt 40 personer. Han sier det er viktig å få frem at de norske styrkene føler seg trygge der de er på USAs base på flyplassen.

– Norsk personell i Kabul føler seg trygge og er ved godt mot. Så tror jeg dessverre at det kan være verre for pårørende hjemme i Norge. Når en av toppsakene i nyhetene er «frykter blodbad i Kabul», så skjønner jeg at de kan bli bekymret, sier Salberg til NTB på telefon fra Kabul.

Fakta Dette har skjedd i Afghanistan I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul. Bakgrunnen var at Al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet. USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene skal være ute innen september i år. Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken. Alle norske styrker er nå trukket ut. 34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensen, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent. Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile. Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan. Taliban har de siste månedene tatt kontroll over store deler av den afghanske landsbygda og grenseoverganger til naboland. I løpet av den siste uken har Taliban erobret 18 provinshovedsteder og beleiret flere andre. Vis mer

Mens regjeringen har besluttet å evakuere norsk ambassadepersonell fra Kabul og Taliban er på fremmarsj, blir det norske feltsykehuset på Kabuls internasjonale flyplass videreført.

Det norske sanitetsbidraget skal etter planen vare frem til nyttår. Det er en mulighet for forlengelse meldte NRK tidligere i sommer, men innen mars 2022 skal de norske helsearbeiderne hjem.

Ferske styrker på vei

– Sikkerhetssituasjonen vår var god i går og blir enda bedre nå som USA sender inn ekstra sikringsstyrker for å evakuere sine egne ambassadeansatte, sier Salberg.

USA sender rundt 3000 spesialsoldater for å bistå i evakueringen.

– Vi er på samme base og del av en amerikansk operasjon. Så det er ikke noe problem å svare ubetinget ja på at sikkerhetssituasjonen vår blir bedre, sier Salberg.

Forsvaret vil ikke gå inn i detaljer, men opplyser at det er lagt planer for eventuell evakuering hvis situasjonen forverrer seg. På spørsmål om det er lagt grundige kriseplaner, svarer Salberg «ja, med utropstegn».

Oberstløytnant Bent Salberg er sjef for det norske feltsykehuset i Kabul. Her er han fotografert på jobb i Tsjad i mars 2010.

Får etterretning

I tillegg til å følge med på nyhetsmeldinger om utviklingen i situasjonen, får de norske styrkene tilgang til etterretningsorienteringer på basen.

– Vi føler at vi har god oversikt over situasjonen, får de etterretningsbriefene og vet hvilke beskyttelsestiltak som er på basen. Det gjør at vi kan føle oss trygge og sove godt på natten, sier Salberg.

Feltsykehuset er blitt beskrevet som svært viktig for Nato, og har også en rolle i sikkerhetsnettet til det diplomatiske nærværet i Kabul. Samtidig bistår sykehuset i behandling av afghanske regjeringsstyrker som er såret i strid med Taliban og andre styrker.

Lever i en boble

Taliban har erobret en rekke provinshovedsteder, og det har også vært angrep i Kabul. De norske styrkene følger utviklingen i landet fra det Salberg omtaler som en bobletilværelse inne på basen.

– Vårt liv og gjerning her nede gjøres inne på basen, sier han.

Det er der de bor og jobber, og det er ikke anledning til å gå ut i Kabul by.

– Vi lever i en boble og ser jo hva som skjer utenfor. Vi er lei oss for det som alle andre. Det er sivile som rammes hardest. Det er bestandig like trist, sier Salberg.

– Ikke gode kort på hånden

På spørsmål om hvordan han vurderer situasjonen når Taliban har erobret store områder og rykker nærmere Kabul, svarer Salberg slik etter en kort tenkepause:

– Det viser at afghanske myndigheter ikke har veldig gode kort på hånden i sine forhandlinger med Taliban.

Samtidig diskuteres Natos oppdrag i Afghanistan hjemme i Vesten, og det blir stilt spørsmål ved om krigen har vært en fiasko.

– Det har vi forståelse for at skjer, men det er ikke noe vi har tid eller interesse av å ta en debatt på mens vi er her, sier Salberg.