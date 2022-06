Sinne i Ukraina etter at Macron sa «ikke ydmyk Russland»

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba slår tilbake mot Frankrikes president Emmanuel Macron, etter at han uttalte at det er viktig at Russland ikke blir ydmyket på grunn av sin invasjon av Ukraina.

Frankrikes president Emmanuel Macron har flere ganger snakket med Putin på telefon, i tillegg til mange tidligere møter. Han mener Frankrike kan ha en rolle som megler. Her er de to fotografert sammen under Putins besøk i Frankrike i august 2019.

Macron uttalte fredag at det var avgjørende å ikke ydmyke Russland, slik at «den dagen kampene stopper, kan Vesten bygge en vei ut via diplomatiske kanaler».

Det fikk Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba, til å slå tilbake. Han sier at de allierte heller bør fokusere på hvordan de kan sette Russland på plass, og at landet ydmyker seg selv, skriver BBC.

Macron har gjentatte ganger snakket med Putin på telefon i et forsøk på å formidle forhandlinger og våpenhvile.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba reagerer på Macrons uttalelser.

Franskmennene forsøker å opprettholde en dialog med Kreml-lederen, i kontrast til USA og Storbritannia.

Utenriksminister Kuleba sa i en tweet at «oppfordringer om å unngå ydmykelse av Russland kan bare ydmyke Frankrike og alle andre land som vil kreve det».

Vil ha en rolle som megler

Macron har hatt en rekke samtaler med Putin siden Russland invaderte Ukraina. Macron mener at Frankrike har en rolle som megler.

«Jeg har mistet tellingen på samtalene jeg har hatt med Vladimir Putin siden desember», sa Macron ifølge The Guardian. Han anslår at samtalene utgjør rundt 100 timer og har vært «på forespørsel fra» Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj.

Frankrikes rolle er «en formidlende makt», forklarte Macron. Han har brukt «tid og energi», inkludert forhandlinger med Putin, på å sikre at konflikten ikke eskalerte til en større krig.

Støtter Ukraina med våpen

Samtidig som Macron har jevnlige samtaler med Putin, gir han både økonomisk og militær støtte til Ukraina.

Frankrike har blant annet sendt seks Caesar-kanoner, som ble tatt fra beholdningen til det franske forsvaret.

Frankrike har sendt mobile artillerikanoner til Ukraina. Disse er av typen Caesar.

«Vi ønsker å øke økonomisk og militær støtte til Ukraina», sa han nylig ifølge den franske avisen Le Point.

Men til tross for militær og økonomisk støtte til Ukraina, har Macron fortsatt ikke reist til Kyiv for åpent å vise politisk støtte, slik andre europeiske ledere har gjort.

På spørsmål om han vil reise til Ukraina, svarte det franske statsoverhodet fredag: «I dag utelukker jeg ingenting».

Ukrainsk motstand i øst

Det er den østlige byen Sievjerodonetsk som forblir episenteret for krigshandlingene i Ukraina. Ukrainske styrker har gjort voldsom motstand mot russiske stridsvogner, infanteri og med intense artilleribarrierer.

Kampene har nå lagt det meste av Sievjerodonetsk i ruiner, men tusenvis av sivile holder fortsatt ly i kjellere der. Regionens ukrainske guvernør Serhiy Haidai sa at russiske styrker har sprengt broer på elven for å forhindre at Ukraina henter inn militære forsterkninger og leverer hjelp til sivile.

Samtidig sa han at ukrainske styrker har tatt tilbake rundt en femtedel av Sievjerodonetsk fra de russiske styrkene. «Så snart vi har nok vestlige langdistansevåpen, vil vi skyve artilleriet deres bort fra våre stillinger. Og tro meg, da vil det russiske infanteriet bare løpe», sa han ifølge BBC.

Kyiv våknet til eksplosjoner

I Kyiv våknet innbyggerne søndag morgen til de første rakettangrepene på flere uker.

Ukrainske myndigheter melder at rakettene traff infrastruktur som tilhører det ukrainske jernbaneverket, mens en russisk talsmann sier at de ødela stridsvogner og andre pansrede kjøretøy som østeuropeiske land har levert til Ukraina.

Det er første gang siden 28. april at Russland avfyrer langdistanseraketter mot Kyiv-området, men det er foreløpig ikke meldt om drepte. En mann skal ha blitt såret.