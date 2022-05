Desperate foreldre tømmer butikkhyllene. Nå flys morsmelkerstatning inn med krigsfly.

Soldater var lørdag i gang med å laste de amerikanske flyene fulle av morsmelkerstatning. USA har selv gått tom.

Foreldre som ville handle morsmelkerstatning, ble 10. mai møtt av tomme hyller ved denne Target-butikken i San Antonio i Texas.

7 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

I 1950 innførte USA en ny lov. I tilfelle krig kan myndighetene bestemme hvilke varer som skal produseres.

Loven ble innført i forbindelse med Koreakrigen. Den er blitt brukt flere ganger siden, blant annet i forbindelse med Den kalde krigen og utbruddet av koronaviruset.

Den 18. mai tok USAs president Joe Biden loven i bruk på nytt. Men årsaken var hverken krig eller pandemi.

Det var sultne spedbarn.

Trakk produktet fra markedet

USA er nemlig rammet av en ny krise: Massiv mangel på morsmelkerstatning.

Nå sørger krigsloven fra 1950 for at det havner først i produksjonskøen.

Problemet har brygget i lang tid. Allerede på 1990-tallet ble det advart mot at det bare finnes noen få produsenter av morsmelkerstatningen i USA, skriver The New York Times.

For to år siden rammet pandemien. Verdenshandelen stoppet opp. Fortsatt er det problemer med vareleveranser og tilgangen til råvarer.

Og februar var krisen et faktum. To babyer ble syke og døde etter å ha drukket morsmelkerstatning produsert på fabrikken til Abbott Laboratories i Sturgis. Abbott lager rundt halvparten av morsmelkerstatningen i USA.

17. februar kalte produsenten tilbake alle varene sine.

Butikkhyllene ble tømt. Igjen sto desperate foreldre med sultne spedbarn.

Hasteimport fra utlandet

Myndighetene har slitt med å finne en løsning. I tillegg til å ta i bruk loven ment for krig og katastrofer, har Biden også satt i gang «Operasjon Fly Formula»: Forsvarsdepartementets fly er satt inn for å frakte morsmelkerstatning til USA fra utlandet.

– Vi sørger for at trygg morsmelkerstatning kommer frem til alle som trenger det, tvitret Biden.

I utgangspunktet var planen å bruke vanlige kommersielle fly. Men det lot seg ikke løse i helgen. Dermed måtte de ty til et annet alternativ.

– Fordi situasjonen haster, vil flyvningene bestå av amerikanske militærfly, sa en representant for Det hvite hus, melder CNN.

– De skal ta av fra Ramstein flybase i Tyskland i løpet av helgen.

Den første leveransen består av morsmelkerstatning for barn som er allergiske mot melkeproteiner.

Soldater lastet lørdag morsmelkerstatning om bord på et fly i Tyskland.

Ikke noe valg

Men det er ikke bare spebarn med allergi eller andre spesielle behov som er avhengige av morsmelkerstatning i USA.

Under halvparten av babyer i USA får bare morsmelk i sine tre første levemåneder, viser statistikk fra den amerikanske smittevernetaten CDC.

I Norge var andelen 65 prosent i 2013, ifølge en undersøkelse utført av Helsedirektoratet.

Det er sosiale og politiske grunner som gjør at foreldre i USA tyr til morsmelkerstatning, mener professor i barnemedisin Svene A. Abrams ved Universitetet i Texas i Austin.

Fabrikken til Abbott Laboratories måtte stenge og morsmelkerstatning tilbakekalles etter at to spedbarn døde. Det førte til en storstilt krise i USA.

– Mødre må begynne å jobbe igjen etter å ha født, uten at de får støtten de trenger for å produsere og lagre nok morsmelk, skriver Abrams på vitenskapsnettstedet The Conversation.

Ofte gjelder dette foreldre med lav inntekt som ikke har noe annet valg enn å jobbe. Og det er de som nå rammes hardest av krisen.

Barn av foreldre som ikke finner en løsning, risikerer å bli underernærte, påpeker Abrams.

Politiske splittelser

Økt import og produksjon kan løse problemene på kort sikt. Men krisen har avdekket en alvorlig sårbarhet i USA. Politikerne leter nå etter mer langsiktige løsninger.

Men politiske splittelser kan bremse fremdriften. Onsdag vedtok Representantenes hus å gi mat- og legemiddeltilsynet FDA en krisepakke på 28 millioner dollar for å håndtere mangelen på morsmelkerstatning. Det tilsvarer rundt 273 millioner kroner,

Forslaget ble vedtatt med 231 stemmer for, skriver The Washington Post. Men 192 republikanske representanter stemte også mot forslaget. Den republikanske representanten Stephanie I. Bice sa at hun stemte mot forslaget fordi problemet handler om mer enn penger.

– Dette handler om en brist i ledelsen av FDA og regjeringens fravær av handling. Å kaste millioner av dollar på problemet vil ikke få det til å gå sin vei, sa Bice.

Demokratiske representanter hevder på sin side at republikanerne er ute etter å sabotere før høstens mellomvalg.

– Republikanerne er ikke interessert i løsninger. De ønsker teater og kaos, tvitret den demokratiske representanten Eric Swalwell.