Den siste uken har Kina reagert kraftig på Nancy Pelosis planer om å besøke Taiwan. Nå har Biden og Xi pratet i over to timer.

Presidentene Joe Biden og Xi Jinping snakket sammen i over to timer torsdag.

Presidentene Joe Biden (t.v.) og Xi Jinping.

NTB-AP-Ritzau

28. juli 2022 18:25 Sist oppdatert nå nettopp

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Telefonsamtalen varte nøyaktig i to timer og 17 minutter, opplyser Det hvite hus.

Statlig kinesisk TV melder at de diskuterte «kinesisk-amerikanske relasjoner og saker av felles interesse».

I forkant var Taiwan, økonomi, handel og krigen i Ukraina ventet å stå på dagsordenen.

Forholdet mellom USA og Kina er svært anstrengt, og det har ikke vært noe fysisk møte mellom de to presidentene siden Biden ble innsatt som president. De har til sammen hatt fem samtaler.

Fortsatt er forholdet mellom landene preget av handelskrigen som ble startet av USAs tidligere president Donald Trump. Den siste uken har Kina reagert kraftig på den amerikanske toppolitikeren Nancy Pelosis planer om å besøke Taiwan.

Gjennomfører hun besøket, må USA vente seg en kraftfull respons, ifølge Zhao Lijian, talsperson i Kinas utenriksdepartement.

Selv om Taiwan i praksis er selvstyrt, regner kinesiske myndigheter øya som en del av Kina. Xi Jinping har sagt han vil gjenforene Taiwan med fastlandet, med makt om nødvendig.

Pelosi har lenge vært kritisk til Kina. Men hun har ennå ikke bekreftet om eller når hun vil reise til Taiwan, ifølge Reuters. Sist gang en såkalt «speaker» fra USA reiste til Taiwan var i 1997. Tittelen brukes om ordførende styrer av Representantenes hus.

John Kirby, pressetalsmann i det amerikanske forsvarsdepartementet, har vært i kontakt med Pelosis kontor for å sikre at hun har «all konteksten hun trenger» for å ta en avgjørelse om reisen.

Forrige uke sa også Biden at amerikanske militæroffiserer mente det «ikke var en god idé» for Pelosi å besøke Taiwan for øyeblikket. Det skriver nyhetsbyrået AP.