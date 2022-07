Putin og Erdogan til Teheran for å diskutere Syria og Ukraina

Den samme trioen som har forhandlet om krigen i Syria, møtes tirsdag i Teheran. Nå er det ventet at samtalene også vil handle om Ukraina.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Russlands president Vladimir Putin har både ulike og sammenfallende geopolitiske interesser. Tirsdag reiser begge til Teheran for å møte Irans president Ebrahim Raisi.

Russlands president Vladimir Putin, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og Irans president Ebrahim Raisi skal offisielt snakke om Syria, men også korneksporten fra Ukraina står på dagsordenen.

De tre landene har tidligere forhandlet seg frem til avtaler om Syria, selv om de har ulike geopolitiske interesser i regionen. Mens Iran og Russland støtter regimet i Damaskus, har Erdogan brukt syriske opprørere til å fravriste syriske kurdere kontroll over deler av Nord-Syria.

På slutten av fjoråret begynte han å true med en ny offensiv på andre siden av grensen. Det er både Russland og Iran skeptiske til.

– Tidspunktet for dette møtet er ikke tilfeldig. Tyrkia ønsker å iverksette en «spesialoperasjon» i Syria mens Russland er i gang med en «spesialoperasjon» i Ukraina, sier den russiske analytikeren Vladimir Sotnikov til nyhetsbyrået AFP.

Også Sinan Ülgen, ekspert i tyrkisk utenrikspolitikk og stipendiat ved Carnegie Europe, mener at Tyrkia vil forsøke å få grønt lys til en ny offensiv i Nord-Syria.

Andre utenlandstur

Turen til Teheran er Putins andre utenlandstur siden han startet krigen i Ukraina 24. februar. I juni besøkte han Tadsjikistan. På forhånd er det blitt meldt at Erdogan og Putin vil snakke om korneksport fra Ukraina, som siden den russiske invasjonen er blitt blokkert av russiske militærfartøy i Svartehavet.

En russisk soldat står vakt ved et kornlager i den russisk-okkuperte byen Mariupol i Ukraina.

Tyrkia har inntatt en slags meglerrolle mellom Ukraina og Russland og har nære bånd til begge land.

Iran har offisielt en nøytral holdning til krigen, men landets sympati for Russland er velkjent ettersom Iran er avhengig av russiske våpenleveranser. Forholdet er blitt spesielt tett etter at Donald Trump besluttet å trekke USA fra atomavtalen med Iran i 2018, noe som førte til nye harde amerikanske sanksjoner mot landet.

Drone-bekymring

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sa i forrige uke at det var tegn til at Russland har bedt om å få levert droner fra Iran, også de som kan utstyres med våpen og brukes i krigen i Ukraina.

Iran har offisielt lovet Ukraina å ikke levere droner til Russland og har kalt de amerikanske anklagene for «grunnløse». Russland har sagt at spørsmålet om droner ikke er blant diskusjonsteamene under tirsdagens møte.

Droner produsert i Iran kan nå være ettertraktet av Russland. Militærtoppener Mohammad Hossein Bagheri (venstre) og Abdolrahim Mousavi besøkte en underjordisk dronebase i mai.

Møtene mellom de tre landene startet i 2017 og er blitt kalt Astana-prosessen ettersom de ofte er blitt holdt i Kasakhstans hovedstad Astana.

Rett etter Bidens besøk

Det er første gang Irans ultrakonservative sjiamuslimske president er vert for et toppmøte mellom de tre landene etter at han overtok makten i fjor. Det blir holdt få dager etter at USAs president Joe Biden besøkte Israel og Saudi-Arabia, de to landene Iran regner som sine fremste fiender i regionen.

Under Bidens besøk i Israel signerte han en avtale der USA forsikrer Israel om at landet vil gjøre alt som står i landets makt for å hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen.

Iran avviser at landet ønsker å skaffe seg atomvåpen og insisterer på at landets atomprogram kun er til sivilt bruk. USA har, etter at Biden kom til makten, forsøkt å forhandle frem en ny atomavtale med Iran, men disse forhandlingene er fastlåste.