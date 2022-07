Ukraina: 17 drept i rakettangrep mot Odesa

17 mennesker er drept i russiske rakettangrep mot en boligblokk og et fritidssenter i Odesa-regionen sør i Ukraina, ifølge landets myndigheter.

NTB-AFP

21 minutter siden

Ukrainske redningstjenester opplyser at 14 ble drept i angrepet på boligblokken, mens tre mennesker, blant dem et barn, ble drept i angrepet på fritidssenteret.

I tillegg er 30 såret, ifølge en melding fra ukrainske nødetater.

Sju personer er reddet ut i live, blant dem tre barn, opplyses det videre.

Sergej Bratsjuk, som er talsmann for militæradministrasjonen i Odesa-regionen, sier at rakettangrepet ble utført fra et fly over Svartehavet. Rakettene slo ned i havnebyen Bilhorod-Dnistrovskyj.

Store skader

To raketter ble brukt i angrepet, ifølge den ukrainske hærens sørlige kommandosentral. Den ene raketten traff en ni etasjer høy boligblokk. Deler av blokken ble delvis ødelagt. Den andre raketten traff et fritidssenter, ifølge uttalelsen.

Bilder som er lagt ut av redningstjenesten på Twitter viser det som tilsynelatende er store skader på både boligblokken og fritidssenteret.

Odesa-regionen sørvest i Ukraina er strategisk viktig. Regionen huser den historiske havnebyen ved samme navn.

Rakettangrepet fant sted etter at russiske styrker torsdag forlot stillingene sine på Slangeøya, som ligger utenfor Odesa-regionens kyst.

Mange sivile drept

Russiske styrker ble tidligere i uken anklaget for et angrep på et kjøpesenter i Krementsjuk, der minst 18 sivile ble drept.

Russland har nektet for å stå bak dette angrepet, men blant annet Human Right Watch mener å ha dokumentert at det var et russisk angrep.

Et stort antall mennesker er blitt drept i angrep på boligblokker, sykehus og annen sivil infrastruktur siden Russland gikk til krig mot Ukraina i februar. Moskva nekter for å stå bak angrep på sivile.