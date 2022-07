Minst seks omkommet etter at isbre løsnet i fjell i Italia

Italiensk avis melder at åtte er skadet og omkring ti er savnet.

Dette bildet er frigitt fra italienske redningstjenester.

3. juli 2022 18:06 Sist oppdatert 15 minutter siden

Minst seks mennesker mistet livet da en del av en isbre løsnet og raste inn i en gruppe turgåere i de italienske alpene, ifølge italienske nødetater.

Det melder Reuters. Ti skal være skadet.

I tillegg melder den italianske avisen Corriere Della Sera at et dusin personer er savnet.

Aftenposten var ved 18.30-tiden i kontakt med Utenriksdepartement. De har ingen informasjon som tyder på at nordmenn var involvert i ulykken.

Minst fem helikoptre og redningshunder deltok i et søk i området rundt fjellet Marmolada.

Rundt 15 turgåere antas å ha vært i det skredrammede området.

Hetebølge

Marmolada ligger i fjellkjeden Dolomittene, i grenseområdet mellom provinsene Trentino og Veneto. Fjellet er med sine 3.300 meter over havet den høyeste toppen i fjellkjeden.

Det er uklart hva som utløste skredet. Den intense hetebølgen som har rammet Italia siden slutten av juni, kan være en faktor. Lørdag ble det målt varmerekord på toppen av fjellet: 10 grader celsius.

– Vi hørte en høy lyd. Så kom et skred av snø og is ned fjellsiden i høy fart. Slik beskriver et øyenvitne skredet til den italienske avisen La Republicca.

Det skal fortsatt være stor skredfare i området. Redningsmannskaper i helikoptre sirkulerer over området på leting etter savnede personer.

Flere Twitter-videoer viser skredet.