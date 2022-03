Pentagon-kilde: Russland forbereder å hente militære forsterkninger fra andre land

Russland har mistet mye av militærmakten i Ukraina. Nå kan de være i ferd med å hente de soldater inn fra andre land, ifølge Pentagon.

En russisk tank, gjenkjent med bokstaven «Z» malt på siden, i byen Volnovakha i regionen Donetsk.

15 minutter siden

Pentagon tror Russland har 85–90 prosent av sin kampstyrke igjen. I flere uker har de møtt enorm motstand fra Ukrainske styrker flere steder i landet.

Denne uken estimerte Nato at mellom 7000 og 15 000 russiske soldater er blitt drept i krigen.

Nå kan det se ut som Russland forbereder seg på å hente inn styrker som er uplassert i andre land, skriver avisen The Washington Post.

– Vi har nå indikasjoner på at de trekker på styrker fra Georgia, sa en høytstående amerikansk forsvarstjenestemann fredag.

Allerede har Russland sagt at 16.000 fremmedkrigere fra Midtøsten har søkt om å reise til Øst-Ukraina, ifølge den russiske forsvarsministeren.

Russiske soldater er utstasjonert i flere land som Georgia, Syria og Armenia. Her skal tusenvis av russiske tropper være kampklare.

Disse styrkene er blitt hovedpunktet i det Pentagon mener er Kremls plan for å holde sin bakkeoffensiv i gang, ettersom russiske befal i Ukraina lider av store tap, skriver The Washington Post.

Vil trolig ikke endre krigens retning

Troppene som er ansett som best egnet til å bli sendt til Ukraina befinner seg i Georgias separatistrepublikker Sør-Ossetia og Abkhasia, og i Armenia, Syria og Tadsjikistan.

Russland invaderte Georgia i 2008 og har holdt tropper i to løsrivelsesområder, Sør-Ossetia og Abkhasia.

Tropper stasjonert i disse landene er hovedsakelig innleide soldater som er medlemmer av Russlands profesjonelle frivillige styrke.

De er altså ikke de mindre trente vernepliktige som utgjør mer enn en fjerdedel av Russlands totale militærstyrke. Det gir dem noen potensielle fordeler, skriver The Washington Post.

Likevel mener en ekspert på det russiske militæret at dette ikke vil ha så mye å si i det lange løp.

– Jeg er ikke sikker på at noe det russiske militæret gjør kommer til å endre balansen, det handler mer om å lappe igjen et hull, sa Dmitrij Gorenburg til avisen. Han jobber i en tenketank i Washington.

Kan skape uro i andre land

Å forflytte militærpersonell til Ukraina fra andre land kan også skape problemer for russerne i de områdene de kommer fra.

The Washington Post skriver at det har vært oppfordringer i Georgia om å dra nytte av situasjonen. Tanken er at man kan ta tilbake okkuperte områder om Russland svekker sin tilstedeværelse i Georgia. Selv om det er lite sannsynlig at man klarer å ta tilbake okkuperte områder, kan det være risikabelt for Russland å forflytte styrker bort derifra.

Det er uklart hvor mange russiske tropper som opererer i Syria, hvor de ble med i borgerkrigen i 2015. Der kjempet de på siden til president Bashar al-Assads.

Russlands fremgangsmåte i Ukraina er blitt sammenlignet med russlands tilnærmelse i Syria. Angrep på sykehus, teater, skoler og brødkøer er noe man har sett før.

En militærekspert sier det vil være risikabelt for Russland å flytte styrker fra Syria til Ukraina, da regionen fortsatt er preget av uro.

Syria har vært et viktig fotfeste for russisk tilværelse i Midtøsten og Moskva har opprettholdt styrker og fortsatt å investere ressurser der, selv etter at den verste borgerkrigen stilnet.

– Problemet er at de trenger tropper der, de fortsetter å patruljere i Nord-Syria, og de patruljerer også i det nordøstlige Syrias grense til Tyrkia. Så de kan ikke trekke for mange menn derifra, sa Rob Lee, en ekspert på det russisk forsvaret til The Washington Post.