Demonstranter tok seg inn i presidentens bolig. Nå sier statsministeren i Sri Lanka at han går av.

Hans avgang skal gjøre rom for en samlingsregjering.

Demonstrantene tok seg helt inn i presidentens bolig.

9. juli 2022 11:17 Sist oppdatert 9 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Sri Lankas president Gotabaya Rajapaksa har flyktet etter at boligen hans ble omringet av sinte demonstranter lørdag, melder nyhetsbyrået AFP. Titusener av demonstranter krever at Sri Lankas president og statsminister går av på grunn av den økonomiske krisen i landet. Nå har statsminister Ranil Wickremesinghe annonsert at han ønsker å gå av, for å gjøre rom for en samlingsregjering bestående av alle partiene i landets parlament, ifølge AP og Reuters.

Dette kommer i kjølvannet av et krav om hans avgang fra partiledere i parlamentet. Ifølge Reuters kalte han inn ledere fra ulike partier i landet til et krisemøte tidligere i dag i forbindelse med opptøyene.

Stormet presidentboligen

Selv om store sikkerhetsstyrker er til stede i området, har de nådd presidentens private bolig i hovedstaden Colombo. Rajapaksa har selv flyktet fra boligen, og er ifølge en tjenestemann ved presidentens kontor i sikkerhet.

Lørdag innførte politiet på Sri Lanka portforbud i hovedstaden. Hensikten var å prøve å hindre de store demonstrasjonene. De har også brukt tåregass mot demonstrantene gjentatte ganger.

Reuters melder at minimum 39 mennesker ble skadet og mottok helsehjelp som følge av opptøyene. To av disse skal være politikonstabler.

Demonstranter utenfor presidentens bolig.

Økonomisk krise

Demonstrantene mener president Gotabaya Rajapaksa er ansvarlig for den økonomiske krisen i landet, den verste siden landet fikk sin uavhengighet i 1948. Wickremesinghe fordømmes også, fordi han ikke har gjort nok for å dempe krisen. Han ble utnevnt som president for to måneder siden.

Sri Lanka er nærmest bankerott, og har suspendert betalingen av syv milliarder dollar på utenlandsgjelden som har forfall i år. Landet er tom for valuta, og er ikke i stand til å importere mat, drivstoff, gass til matlaging eller medisiner.

Mangelen på drivstoff til kraftstasjoner fører til daglige strømbrudd, og folk står i kø i dagevis for å kjøpe bensin. På grunn av krisen er inflasjonen skyhøy, noe som særlig rammer de fattigste.

Forgjeldet

Flere peker på at landets økonomiske krise er et resultat av at myndighetene de siste årene har lånt penger over evne. I et intervju med Aftenposten sa Udaya Gammanpila at Sri Lanka kunne vært et land på nivå med Singapore.

– I stedet har vi brukt mye mer penger enn vi har tjent. Og så har vi sløst dem bort.

Han var landets energiminister frem til mars i år. Kina har lånt Sri Lanka store summer. Gammanpila er likevel klar på at det er Sri Lankas myndigheter som er skyld i krisen.

Demonstranter inne i presidentboligen.

Peker på tidligere myndigheter

Det hele kan sies å ha toppet seg i mai i år, da landet ikke lenger klarte å betale statsgjelden sin. Ifølge BBC var tungen på vektskålen at Sri Lanka ikke klarte å komme opp med 78 millioner dollar i ubetalte rentekrav.

Mick Moore, professor ved Universitet i Sussex, mener landets økonomiske krise ene og alene skyldes myndighetene.

– Dette er den mest menneskeskapte og «frivillige» økonomiske krisen jeg kjenner til, har han sagt til den britiske rikskringkasteren.

Moore er tidligere konsulent for Den asiatiske utviklingsbanken, og peker på at den økonomiske krisen skyldes at forrige regjering tok opp lån for å finansiere infrastrukturprosjekter.

Istedenfor å restrukturere gjelden med kreditorer, har landets myndigheter betalt tilbake lån med utenlandsk valuta. Valutamangel fører som tidligere nevnt til importproblemer. Landet får ikke inn livsnødvendige varer.

– Slik holdt daværende myndigheter på frem til omtrent november i fjor. Da hadde de omtrent ikke noe utenlandsk valuta igjen. Dette er prov på sjokkerende inkompetanse, utdypet han til BBC.