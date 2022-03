Ikke alt er lov i krig. Nå starter etterforskningen av de russiske angrepene på sivile i Ukraina.

Menneskerettighetsgrupper kunne tidlig fastslå store sivile tap og bruk av ulovlige våpen i Ukraina. Russiske ledere risikerer å bli dømt for krigsforbrytelser. Vi advarer om sterke bilder i denne saken.

Sivile på flukt forsøker å skjerme seg under et angrep mot Irpin, nordvest for Kyiv, på søndag.

7. mars 2022 14:08 Sist oppdatert nå nettopp

Den ukrainske byen Irpin har i flere dager vært utsatt for harde angrep.

Evakueringsruten fra byen går over en bro og mot hovedstaden Kyiv. Denne broen har ukrainske styrker tidligere sprengt, for å hindre russiske styrker fra å komme seg inn til hovedstaden. Målet var å stanse erobringen av områdene rundt Kyiv.

Fylkesordføreren frarådet befolkningen fra å flykte, det var for farlig. Men restene av broen ble likevel brukt til evakuering.

Denne søndagen gjorde flere sivile seg klare til å komme seg fra Irpin til hovedstaden. Det gjorde også en gruppe på fire personer. De hadde med seg ryggsekker, en trillekoffert og en hund. De hadde krysset restene av broen og gikk på hovedveien i retning Kyiv.

Så kom granaten.

Videoen under viser hva som skjedde.

I kaoset løp sivile av gårde, men for denne familien var det for sent. En mor og hennes to barn ble drept. En familievenn ble alvorlig såret.

Reportere fra The New York Times var til stede under angrepet.

Aftenposten har verifisert stedet der angrepet skjedde.

Foto: Google Streetview Foto: Diego Herrera Carcedo / AP

De siste dagene har de vært kamper og angrep i områdene rundt Kyiv. Ifølge ukrainske myndigheter ble angrepene styrket ytterligere søndag. Det er 12 dager siden Russland invaderte Ukraina.

De siste dagene er det blitt dokumentert flere angrep mot sivile i Ukraina. Slik det var å se i Irpin søndag.

– Vi har veldig troverdige opplysninger om bevisste angrep på sivile. Det utgjør en krigsforbrytelse, sier USAs utenriksminister, Anthony Blinken, til CNN.

Aftenposten verfisierte i forrige uke en rekke angrep på sivile mål i Ukraina.

Bildene under viser en boligblokk i Kharkiv som ble truffet i helgen. Aftenposten har verifisert stedet. Antall sårede og drepte er ukjent.

Boligblokken i Kharkiv før den ble truffet. Foto: Google StreetView Boligblokken etter den ble truffet søndag. Aftenposten har verifisert stedet og satt sammen bildet fra en video av blokken,

Krigsforbrytelser

Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har begynt å etterforske mulige krigsforbrytelser i Ukraina. Russland er blitt anklaget for dette fra flere hold. Polen var tidlig ute med sin egen etterforskning, flere land har siden fulgt etter.

En annen viktig del av etterforskningen, er at ICC kun kan straffeforfølge enkeltpersoner – ikke land eller grupper.

Listen over hva som ikke er lov å gjøre i krig, er lang. Det er mye som går under definisjonen av krigsforbrytelse. Noe av det ICC vil se etter i etterforskningen er:

Bevisste angrep på sivile eller mot sivile som ikke tar del i fiendtligheter.

Bevisste angrep mot personale eller bygg som brukes til humanitær virksomhet eller fredsbevaring.

Bevisst gjennomføring av angrep med kunnskap om skade eller drap på sivile eller sivile bygg.

I 2019 fylte skole nummer 25 i byen Zjytomyr 100 år. Skolen overlevde en verdenskrig og Sovjetunionen, men slik så den ut etter at den ble bombet fredag.

Bildet er satt sammen av stillbilder fra en video. Aftenposten har slått fast hvilken skole som er bombet.

Det finnes også regler om bruk av våpen i krig.

Mange av disse punktene finnes det store mengder dokumentasjon på. Hendelsen i Irpin er et eksempel på dette.

Amnesty og Human Rights Watch (HRC) kunne for eksempel tidlig dokumentere bruken av klasevåpen. Dette er en type eksplosiver som igjen skyter mindre eksplosiver. Disse kan spre seg over et stort område, noe som øker sannsynligheten for tap av menneskeliv.

Slik dokumenteres det

En av de som nå jobber med å dokumentere krigsforbrytelser i Ukraina er Den norske helsingforskomiteen.

Sammen med den ukrainske partneren «Truth Hounds», har de allerede i åtte år dokumentert krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i utbryterområdene i Donetsk og Luhansk Ukraina, og på Krim-halvøya.

Dette er blitt fortløpende sendt til Den internasjonale domstolen i Haag.

– Sivile blir drept i krig, og det at sivile i seg selv dør er ikke nok til å fastslå at det er snakk om en krigsforbrytelse, sier Aage Borchgrevink, leder for avdeling for dokumentasjon i De norske helsingforskomiteene.

Han er også styremedlem for den ukrainske organisasjonen Truth Hounds.

Han sier bildene fra angrepet på sivile som rømmer er sjokkerende.

Borchgrevink forklarer at spørsmålet handler om det er villet eller hensynsløst angrep, eller om det som skjer er en del av normal krigføring. Han mener at det ikke er tvil om at det har vært krigsforbrytelser.

Allerede 48 timer etter det første angrepet, hadde Turth Hounds en rapport klar. Denne viser store sivile tap og angrep på sivile bygg.

– Jeg kan ikke si så mye om hvordan de jobber i landet nå, men det handler om å verifisere rapporter om krigsforbrytelser. Det er veldig farlig det arbeidet de gjør. For vår del er det viktigste at vi klarer å viderebringe hva de finner, sier Borchgrevink.

Arbeidet disse gruppene gjør er svært viktig. Nå er flere land på banen for å bidra med sin egen etterforskning.

Kan Putin straffes?

Hanne Sophie Greve er jurist og lagmann ved Gulating lagmannsrett. Hun var med på å etterforske politisk og militære ledere som ble dømt for krigsforbrytelser i det tidligere Jugoslavia.

Hun tror det er svært sannsynlig at noen fra russiske side blir dømt for krigsforbrytelser. Det sier hun til NRK.

– I det øyeblikket de angriper overalt i Ukraina, så er det de som er de aggressive, det er de som er krigsforbryterne, og det er de som må gjøre opp for seg i ettertid, sier hun.

Noen av dem som kan bli dømt er de russiske oligarkene. Hun tror også det er mulig at Russlands president Vladimir Putin tiltales, domstolen må bare få fatt i ham først.

ICC er nemlig litt som en frivillig klubb. De aller fleste er med, men det er noen som står utenfor. Blant dem er Russland og Ukraina. Og domstolen har derfor ikke myndighet i alle områder. Ukraina har tidligere akseptert ICCs domsmyndighet, men for at Putin skal bli dømt må han sendes ut av Russland. Det skjer neppe.

Greve tror det vil være lettere å få tak i oligarkene. Mang av dem bor nemlig i utlandet.

Men dette er etterforskning som kan ta lang tid. ICC har startet tidlig, og mange land bistår. Men de internasjonale domsprosessene er lange.