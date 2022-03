Store ødeleggelser ved barnesykehus i Mariupol

Det meldes onsdag at russiske fly har sluppet flere bomber på et barnesykehus i byen. Lokale myndigheter sier det er et brudd på våpenhvilen.

Bilde fra video postet på Mariupol bystyres Telegramside viser store skader på bygningene som skal være et barnesykehus i byen. Det er også sårede mennesker på videoene.

9. mars 2022 17:37 Sist oppdatert nå nettopp

Mariupols bystyre skriver på Telegram at ødeleggelsene er «enorme». De skriver også at bygningene er fullstendig ødelagt. Det er foreløpig ikke meldt om dødsofre.

«Informasjon om berørte barn vil bli avklart», skriver bystyret.

Det skal også være en fødeklinikk ved sykehuset.

– 17 sårede, inkludert fødende kvinner

Pavlo Kyrolenko, som er guvernør i Donetsk-regionen sørøst i Ukraina, uttaler at angrepet skjedde under våpenhvilen. Den var avtalt for å la sivile evakuere den beleirede byen. 17 personer er såret i angrepet. Noen av de sårede er fødende kvinner, melder Reuters. Meldingen om antall sårede er ikke verifisert.

Nettsiden til den ukrainske tv-kanalen Kanal 24 skriver at bombeangrepet skjedde kl. 15:50 lokal tid.

Reuters har bedt Kremls talsperson Dmitry Peskov om en kommentar. «Russiske styrker beskyter ikke sivile», uttaler han.

Dette bildet er også postet på Mariupol bystyres Telegramside. Det skal vise et krater etter nedslag av en bombe. Bystyret skriver at sykehuset ble truffet av flere bomber.

Det er ikke oppgitt noe navn på barnesykehuset så langt. Men den uavhengige gruppen Centre for Information Resilience har postet en stedsangivelse som ser riktig ut. Lokasjonen de har postet ligger sentralt i Mariupol, og huser et barnesykehus.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har postet en video på Twitter om angrepet.

Videoen viser store ødeleggelser på flere bygninger. Presidenten skriver:

«Direkte angrep fra russiske styrker mot fødselsklinikk. Mennesker, barn er under ruinene. Ugjerning! Hvor lenge vil verden være en medskyldig som ignorerer terror?» Meldingen avsluttes med en innstendig oppfordring om å stenge luftrommet over Ukraina.

Mariupols bystyre har delt presidentens melding.

forrige







fullskjerm neste Bilde fra video postet på Mariupol bystyres Telegramside. 1 av 3 Foto: Skjemdump fra Telegram

Den viktige havnebyen Mariupul har vært under russisk beleiring i to uker nå. Vann- og strømforsyninger er kuttet. Byen har vært under konstant beskytningog det er store ødeleggelser.

Ukraina sa onsdag at minst 1.170 sivile er drept i byen i denne perioden. 47 mennesker ble lagt i en massegrav på onsdag, melder Reuters.