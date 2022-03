Nå flokker de omreisende fremmedkrigerne til Ukraina

9. mars 2022 21:35 Sist oppdatert 9 minutter siden

Torsdag 24. februar invaderte Russland nabolandet Ukraina. Den første store krigen i Europa siden krigen i Jugoslavia på 90-tallet er et faktum. I Trollhättan i Sverige satt 31 år gamle Jesper Söder. Han kjente på et sinne. Mens andre takket gud for at de ikke var i Ukraina, tenkte han noe annet. Han ville ned. Ned for å hjelpe.

Ni dager senere er han på plass i Ukraina.

Han har skrevet seg inn i «Den internasjonale legion for territorialt forsvar av Ukraina».