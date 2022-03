Årsakene til at Putin synes det var smart å invadere nå

Det er gått to uker siden Russland rullet inn i Ukraina. Hvorfor startet krigen akkurat nå?

Russlands president Vladimir Putin snakker med forsvarssjef Valerij Gerasimov i Moskva i desember i fjor.

9. mars 2022 19:25 Sist oppdatert 16 minutter siden

Etter åtte år med fordekt krig øst i Ukraina og et annektert Krim invaderte Russland nabolandet 24. februar.

I to uker har vi fulgt krigens gang og sett bildene: Folk flykter. Barn gråter for en far som blir igjen. Hus går i luften. Bygninger ved atomanlegg brenner, og en tidligere skuespiller har tatt på seg militærgrønn genser som Ukrainas leder i krigstid.

Men hva var egentlig årsaken til at dette skjedde akkurat nå? Her er en kort gjennomgang.