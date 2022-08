USAs demokratiske parti hjelper ekstrem republikaner til seier. Logisk, men polariserende, mener USA-ekspert.

Demokratene bruker omstridt kampanje-strategi inn mot høstens kongressvalg. – Veldig høyt spill, sier ekspert.

John Gibbs skåler for sin økende ledelse over konkurrenten Pete Meijer i onsdagens primærvalg. Republikaneren har tidligere støttet konspirasjonsteorien om at kretsen rundt Hillary Clinton driver med satanistiske ritualer.

– Det demokratiske partiet er det islam-elskende, kjønnsbøyende, rasistpartiet, skrev en republikaner ved navn John Gibbs på Twitter i 2016.

I utgangspunktet ikke så oppsiktsvekkende.

Det som derimot har fått flere til å heve øyenbrynene, er at det demokratiske partiet har investert 435.000 dollar i reklamekampanjer med Gibbs i fokus. Angivelig med formål å styrke hans vinnersjanser i et republikansk nominasjonsvalg.

Ifølge USA-ekspert Torbjørn Lindstrøm Knudsen er det hele en del av en svært risikabel, men velkjent valgkampstrategi.

Et valg i Vest-Michigan

Gibbs var nemlig kandidat i republikanernes primærvalg til en plass fra Vest-Michigan i Representantens hus. Han utfordret det sittende kongressmedlemmet Peter Meijer.

Peter Meijer beskrives som en moderat republikaner, og bemerket seg under riksrettssaken mot Donald Trump. Som eneste ferske republikaner i Kongressen, stemte han for å stille ekspresidenten for riksrett.

Gibbs er på sin side ansett som svært konservativ. Han er en selverklært Trump-tilhenger og får også støtte fra Trump selv.

I tillegg til å komme med krasse karakteristikker av Det demokratiske partiet, har han nøret opp under konspirasjonsteorien om at kretsen rundt Hillary Clinton driver med satanistiske ritualer, kjent som «pizzagate».

Gibbs vant en knapp seier over Meijer. Han skal nå opp mot demokratenes kandidat, Hilary Scholten, i kongressvalget den 8. november.

Peter Meijer gratulerer John Gibbs med seieren i republikanernes primærvalg i Vest-Michigan. Meijer har i etterkant av valget utrygt stor frustrasjon over demokratenes strategi. – Man skulle tro at demokratene ville akkurat det de frykter mest i en kandidat som John Gibbs (...) i stedet sponser de han, har han uttalt.

Fakta Dette er mellom- og primærvalg Mellomvalget i USA er 8. november. Det er svært viktig for den politiske situasjonen. Utfallet kan blant annet forandre flertallet i Senatet, som hittil har vært demokratisk med knappest mulig margin.

Alle 435 seter i Representantenes hus, en del av Kongressen, er på valg 8. november. 35 av Senatets 100 seter er også på valg.

I tillegg skal det velges guvernører i 39 stater, samt en rekke mindre innflytelsesrike politiske stillinger på delstatsnivå.

Både demokratene og republikanere velger sine kandidater i forkant.

Kandidatene blir valgt gjennom såkalte primærvalg. I disse ender partiene med én kandidat hver. Slik skal de unngå at flere kandidater fra samme parti kjemper om de samme velgerne.

Primærvalg kan være åpne eller lukkede. Når primærvalget er lukket, kan man kun stemme frem et partis kandidat om man er medlem av partiet. I åpne primærvalg kan alle stemme, uavhengig av partitilknytning. Kilde: CNN Vis mer

Omvendt psykologi?

Så hvorfor kan demokratene ha hjulpet Gibbs i å bli republikanernes kandidat til kongressvalget?

– Det er en logikk bak dette, men det er veldig høyt spill, sier USA-ekspert Torbjørn Lindstrøm Knutsen ved institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU.

Han er godt kjent med den spesielle strategien.

Først og fremst: Pengene går ikke direkte til Gibbs kampanje, men til en angivelig motkampanje.

– Enkelte kommentatorer mener at Det demokratiske partiet kjører slike kampanjer for at den mest konservative kandidaten skal bli valgt frem i republikanernes interne primærvalg.

Budskapet går nemlig rett hjem hos konservative republikanske velgere, som er i flertall i delstaten. De responderer på beskrivelser som «John Gibbs er for konservativ for Vest-Michigan. Håndplukket av Trump til å stille i kongressvalget», som det heter i demokratenes TV-reklame.

Underlegen i debatt

Frem mot hovedvalget som holdes den 8. november, skal kandidatene fra de to partiene vise seg for velgermassen og debattere mot hverandre.

– Demokratene stoler nok på at deres egen kandidat, Hilary Scholten, vil klare seg godt i disse debattene. De stoler på at den mindre rutinerte konservative kandidaten, John Gibbs, vil være underlegen, sier Knutsen.

Demokratene vil altså sikre seieren til en ytterliggående kandidat for å slå ut en mer moderat kandidat, som Peter Meijer, som de tror det vil være mer krevende å møte i debatt.

– Dette er veldig høyt spill, og det polariserer valget. Om strategien lykkes, vil den fremstå som briljant. Men den kan også slå tilbake, sier han og legger til:

– Det kan jo føre til at denne kandidaten går seirende ut av hovedvalget og ender opp i Representantenes hus.

Velprøvd strategi

Den bemerkelsesverdige strategien er ikke et unikt tilfelle, men både velprøvd og populær blant demokratene. Demokrater har også gått åpent ut og bekreftet strategien bak reklamekampanjene.

Det første kjente eksempelet på taktikken er fra Senatoren Claire McCaskills valgkamp i Missouri i 2012. McCaskill opptrådte i en TV reklame, som angivelig advarte mot å stemme på den konservative republikaneren Todd Akins.

«Todd Akin, Missouris rendyrkede konservative kandidat, er for konservativ», het det i reklamen den gang.

McCaskil har i etterkant skrevet om hvordan hun hjalp Akin å vinne, kun for å slå han senere.

Og det gjorde hun. Som demokrat vant hun i en stat hvor Barack Obama tapte stort samme år.

I etterkant av McCaskills vellykkede stunt er strategien blitt populær blant demokratene.

Om strategien vil lykkes for, eller slå tilbake på demokratenes kandidat i Vest-Michigan, Hilary Scholten, får tiden vise.