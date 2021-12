Bare én av tre sørafrikanere er fullvaksinert. Likevel sa de nei til flere vaksinedoser.

Like før omikronvarianten ble identifisert i Sør-Afrika, sa landet nei til flere vaksineleveranser. De fryktet at vaksinene skulle gå ut på dato.

1. des. 2021 15:13 Sist oppdatert nå nettopp

Det var i forrige uke, bare dager før omikronvarianten av koronaviruset ble identifisert. Da ba Sør-Afrikas myndigheter Pfizer og Johnson & Johnson om å droppe planlagte leveringer av koronavaksine.

Landet har allerede flere doser enn de klarer å bruke opp, melder The New York Times. Landet med 60 millioner innbyggere hadde et lager med 16 millioner vaksinedoser. Sørafrikanske tjenestemenn fryktet at dersom de fikk flere vaksinedoser, så ville de gå ut på dato før de kunne bli brukt.

Hvordan kan noe slikt være tilfelle, siden bare 36 prosent av Sør-Afrikas befolkning er fullvaksinert? Årsaken er vaksineskepsis.

– Det er ganske mye apati og nøling, sier den sørafrikanske legen og vaksineeksperten Shabir Madhi til Reuters.

Fire andre fattige afrikanske land, Namibia, Zimbabwe, Mosambik og Malawi har også bedt donorer om ikke å sende flere vaksinedoser nå, melder The New York Times.

Afrika har lavest vaksineringsgrad

Bare cirka 10 prosent av befolkningen i Afrika har fått minst én vaksinedose. Kun 7 prosent er fullvaksinert. Kontinentet er det eneste der under halvparten av befolkningen har mottatt én vaksinedose. 54,5 prosent av verdens befolkning har mottatt minst én vaksinedose, ifølge Our World in Data.

Manglende vaksinering i Afrika er blitt fremhold som en trussel for hele verden. For med lav vaksineringsgrad risikerer man mange nye smittetilfeller. Og med mange nye smittetilfeller øker risikoen for at viruset skal mutere til enda farligere varianter.

Ingen er trygg før alle er trygge, har vært et mye brukt slagord.

Verdens instrument for å skaffe vaksine til land som ikke klarer å skaffe det seg selv, har vært Covax. Sør-Afrika har mottatt nesten 9,3 millioner vaksinedoser gjennom Covax. De er dermed blant landene i verden som har mottatt flest doser gjennom dette programmet.

Manglende tilgang på vaksiner for verdens fattigste land, har vært et stort problem, ifølge sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Den 12. november i år ba han landene med høyest vaksineringsgrad om å vente med å sette en tredje vaksinedose på friske mennesker.

– Det er ikke fornuftig å sette oppfriskningsdoser på friske voksne, eller å vaksinere barn, når helsearbeidere, eldre og andre utsatte grupper rundt i verden fremdeles venter på den første dosen, sa WHO-sjefen.

– Dette er en skandale som må stanse nå.

For lite PR for vaksinene

Etter at omikron ble oppdaget i Sør-Afrika, har mange kommentatorer ment at ujevn fordeling av vaksiner mellom fattige og rike land er årsaken.

Den amerikanske storavisen trekker frem andre mulige forklaringer.