For få frivillige og billetter på billigsalg. Roskilde-festivalen sliter uken før det braker løs.

Festivalsommeren blir ikke akkurat slik som danskene hadde tenkt. Nå oppfordrer Roskilde-festivalen flere frivillige til melde seg.

Roskilde er regnet for å være den største rockefestivalen i Nord-Europa. Her fra oppryddingsprosessen i 2017.

17. juni 2022 21:35 Sist oppdatert 11 minutter siden

Pandemien er på hell, og festivalsommeren har nettopp startet. Alt lå til rette for at Roskilde-festivalen skulle bli en av årets største musikkopplevelser. Fra lørdag 25. juni til lørdag 2. juli i år arrangeres den for femtiende gang.

Men litt over en uke før den danske folkefesten går av stabelen, skimtes det mørke skyer i horisonten. Og det er ikke værmeldingen som er hovedproblemet.

Festivalen ser nå at antallet frivillige har begynt å stagnere sammenlignet med tidligere år. Rekrutteringen har vært vanskelig, forteller Roskildes visedirektør for organisasjon, engasjement og HR.

– Hadde du spurt meg for noen få dager siden, ville jeg sagt at tallet på frivillige er like bra som tidligere. Nå ser vi at kurven flater ut. Det er foreninger og boder som har slitt mer med rekrutteringen enn andre, sier visedirektør Dorthe Hove Olesen til Danmarks Radio.

Normalt er Roskilde velsignet med 32.000 frivillige.

Fakta Roskilde-festivalen Startet i 1971, Nordens største musikkfestival. Holdes på Dyrskuepladsen i Roskilde, like vest for København. Drives av en stiftelse med 50 faste ansatte og 32.000 frivillige på festivaldagene. Overskuddet går til humanitære formål i mange land. Festivalen ble rammet av tragedie i 2000 da ni mennesker ble klemt i hjel under en konsert. Publikumsrekord 90.000, satt i 1994. Senere er det satt et tak på 75.000 billetter. Gjennomsnittsalder rundt 23–25 år. Ca 50.000 telt hvert år. Den oransje scene er den største av i alt syv scener. Vis mer

Taper penger

Hvis det blir færre enn planlagt, kan det bety mindre penger for noen.

Fotballklubben Fremad Valby bemanner en pantebod på festivalen, og har nå fått 120 frivillige. Det pleier å være 180. Klubben får betaling pr. medarbeider, og frykter for klubbkassen.

– Vi hadde håpet på 35.000–40.000 kroner, men realistisk sett får vi nok kun 25.000 kroner, sier foreningens frivilligansvarlig, Rene Nielsen til DR.

Kvickly Basic Supermarket pleier å tilby mat på festivalområdet. De mangler rundt 100 av 300 frivillige. Hvis de ikke lykkes med å få inn flere, kan det være at de som allerede har meldt seg som frivillige må arbeide mer.

– Jeg tror ikke det vil bety lengre køer for de som allerede handler hos oss. Men jeg tror det kommer til å kreve mer av de frivillige som allerede er der, sier Lars Aarup som er kommunikasjonssjef for Coop som drifter supermarkedet.

Slik så det ut på Roskilde i år 2017 før pandemien satt en stopper for festen i 2020 og 2021.

Visedirektøren for Roskilde forteller at det gjør «megaondt» å høre den potensielle mangelen på foreningers inntjening, og kommer med en oppfordring til mulige frivillige:

– Hvis man vurderer å bli frivillig, så er det nå man skal slå til. På den måten har man muligheten til å bli en del av et frivillighetsfellesskap, samtidig som en hjelper en masse foreninger som i to år virkelig har manglet en festival for å oppnå inntjening, sier Dorthe Hove Olesen til DR.

Videresalgsrekord på nett

På en av Danmarks største kjøp- og salgs-nettsteder, DBA, ligger det nesten 3000 Roskilde-billetter ute for salg. Det er mange flere annonser enn hva det har pleid å være i årene før koronapandemien.

– Det er markant flere billetter i salg i år. Det er ikke normalt så tett opp mot festivalen. Det pleier å være rift om dem, sier DBAs kundeservicesjef Lene Kristensen til Danmarks Radio.

I begynnelsen av mai i år var festivalen utsolgt. Nå forsøker folk å selge åttedagers festivalpass for under innkjøpsprisen på 2250 danske kroner.

Det skal vanligvis godt gjøres å få tak i billetter til under salgspris. Men ifølge DBA er det i år motsatt.

– Nå ser vi at prisene er klart lavere, sier Kristensen.

De som ønsker å selge billettene sine oppgir flere grunner til hvorfor. Én skriver at hun er blitt mor siden hun kjøpte billetten i 2020, mens andre vil bruke tiden på å være student.

Det er spesielt billetter kjøpt i 2020 og 2021 som er for salg, forklarer festivalens kommunikasjon- og markedsføringssjef, Mads Mikkelsen til nyhetsbyrået Ritzau.

Campingområdet på Roskilde kan i år bli preget av mer søppel, fordi færre frivillige melder seg til å plukke opp pant. Her fra 1. juli 2019.

Frykter kaos på veiene

Og som om ikke festivalen møtte nok motbør. Uken før melder også Danmarks Vejdirektorat om et mulig stort trafikalt press på innfartsårene rundt Roskilde.

Musikkfesten arrangeres i år samtidig som sykkelrittet Tour de France, noe som gjør at hundretusener av mennesker skal fra A til B på samme tid.

Veiene vil bli fylt til bristepunktet, forteller avdelingsleder i Vejdirektoratet til danske Dagens.

– La meg si det kort: Folk kommer til å stå i kø. Lørdag den 2. juli blir en trafikal thriller, men vi har forberedt oss på det meste, sier Søren Carlsen Kjemtrup i Vejdirektoratet.

