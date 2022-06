Putin forsvarer angrepskrigen: – Vesten skaper «russofobi»

– Russland blokkerer ikke ukrainsk eksport av korn, ifølge Putin.

Vladimir Putin under talen fredag ettermiddag i St. Petersburg.

17. juni 2022 15:29 Sist oppdatert nå nettopp

Putin talte fredag på St. Petersburgs økonomiske forum. I en lang innledning som også ble utsatt på grunn av et hackerangrep mot konferansen, snakket Putin om den økonomiske situasjonen til Russland, inflasjon og angrepskrigen deres mot Ukraina.

Han understreket at deres «spesialoperasjon i Donbas» var helt nødvendig.

Putin gjentok den falske påstanden om at nynazister, med støtte av vesten, styrte Donbas. Putin sier at de gikk inn i regionen for å stoppe det han omtaler som folkemordet i Donbas.

– G7s feil

Den russiske presidenten snakket for det meste om den økonomiske situasjonen i eget land, men understreket svært mange ganger at Russland ikke kan klandres for den økende inflasjonen i verden.

Putin sier at vesten nå forsøker å skape et bilde av Russland som syndebukken for inflasjon og at det er et ledd i å skape det Putin omtaler som «russofobi» i verden.

– Det er den hodeløse økonomisk politikken fra G7-landene med pengetrykking som har skapt inflasjon. Alle som hevder noe annet, er «dumme», sier Putin.

Han hevder at angrepskrigen til Russland ikke har noen sammenheng med prisveksten og at inflasjonen utelukkende skyldes prosesser som var i gang lenge før krigen startet.

Putin mener det er den økonomiske politikken til G7-landene som har drevet opp inflasjonen.

Feilslåtte sanksjoner

Russerne har opplevd svært høy prisvekst og påfølgende rentehopp etter de startet krigen mot Ukraina den 24. februar.

–Inflasjonen var på 17,8 prosent, men faller nå. De offentlige finansene er stabile, sier Putin som vedgår at inflasjonen er for høy og vil adressere det problemet senere.

Han argumenterte også for at var positivt for den jevne russer med skyhøye renter fordi man nå får bedre avkastning på sparepengene. Putin mener de økonomiske sanksjonene mot Russland er feilslått og er like skadelige for andre land som dem.

– Det mørke bildet av russisk økonomi vi så andre tegnet opp, har ikke slått til. Vi er et sterkt folk og et sterkt land. Det har vi vist gjennom tusen år historie, sa Putin til applaus fra salen.

– Sanksjoner er et tveegget sverd. De kan være like – eller mer – skadelige for dem som påfører dem. Europeiske ledere har laget store problemer for egne økonomier og levestandarden for europeerne går ned mens prisene går opp, sier Putin.

Han hevder at inflasjonen er opp mot 20 prosent i eurosonen. Det faktiske tallet er 8,1 prosent, ifølge den europeiske sentralbanken.

Det er bred enighet om at krigen har ført til blant annet en sterk økning i energiprisene og matprisene i hele verden.

Ukraina sto sammen med Russland for 27 prosent av verdens hveteproduksjon. Som konsekvens av krigen er produksjonen i Ukraina svært redusert. Det er også stor usikkerhet om de klarer å eksportere den, noe som ifølge Verdens matvareprogram vil føre til en matkrise.

Putin lanserte også et statlig sikret bedriftslån for å bedre likviditeten til bedriftene i landet.

Nato-spenning

Talen til Putin kommer like etter Natos forsvarsministere møttes i Brussel. Der var ett av temaene om de skal overføre flere tunge våpen til Ukraina.

Den ukrainske hæren har i øst lidd langt større tap enn i krigens innledende faser. Grunnen til det er den nye taktikken til russerne hvor de peprer ukrainerne med granater før hæren går inn.

I krigens tidlige faser vant Ukraina mange viktige seire. Russland angrep med flere mindre styrkeenheter i ulike deler av landet, men ble nedkjempet av ukrainske forsvarsgrupper med lette, effektive panservernvåpen fra Vesten. På denne måten klarte ukrainerne blant annet å hindre at russerne inntok Kyiv.

I de store, åpne landområdene i Øst-Ukraina har russerne endret taktikk. Nå ruller krigsmaskinen sakte frem og knuser alt som er i veien med enorm ildkraft fra stridsvogner og artilleri.

Flere tunge våpen

Ukraina fikk flere slike våpen.

USA annonserte ytterligere støtte til Ukraina for til sammen én milliard dollar. Støtten innebærer blant annet langtgående artilleri, rakettkastere for bruk mot skip samt mer ammunisjon til haubitser-kanonene de allerede benytter ved fronten. USA sender også flere skudd til avansert rakettsystem, som den ukrainske hæren nå læres opp til å bruke.

Ukraina har ikke nok å skyte tilbake med. Selv om de vet hvor de russiske posisjonene er, har de ikke alltid muligheten til å skyte tilbake.

Tyskland har tilbudt tre rakettsystemer med ammunisjon. Slovakia sender helikoptre, mens Canada, Polen og Nederland har forpliktet seg til å sende mer artilleri.

Talen ble utsatt etter hackerangrep mot systemet til konferansen.