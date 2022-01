Norge tok initiativ til samtalene med Taliban

ISTANBUL/NEW YORK (Aftenposten): De ekstreme islamistenes Oslo-besøk har skapt reaksjoner. Den første henvendelsen kom fra Norge.

Taliban møtte pressen utenfor Soria Moria hotell i Oslo mandag ettermiddag.

25. jan. 2022 17:00 Sist oppdatert nå nettopp

Det bekrefter statssekretær Henrik Thune (Ap) til Aftenposten tirsdag.

– Det var vi som tok initiativ til møtet. Møtet er blitt planlagt i samråd med allierte, skriver Thune i en e-post sendt via kommunikasjonsavdelingen i Utenriksdepartementet.

Taliban-delegasjonen landet på Gardermoen lørdag kveld. I tre dager har de ekstreme islamistene sittet i samtaler med representanter for Norge og andre vestlige land. De har også møtt representanter for det afghanske sivilsamfunnet.

Thune bekrefter at planleggingen har pågått siden midten av november.

– Men det var mye usikkerhet, ikke minst på grunn av smittesituasjonen. Først i begynnelsen av januar ble det klart at det ville finne sted, skriver Thune.

I Oslo av sikkerhetsgrunner

Spesialrepresentanter for Afghanistan fra USA, EU, Storbritannia, Italia, Frankrike og Tyskland, i tillegg til FN, deltar også under møtet.

Thune skriver videre at sikkerhetssituasjonen gjør at det ikke er mulig å avholde et slikt møte i Afghanistan nå.

Møtet med Taliban var planlagt før den norske ambassadøren Ole A. Lindeman sammen med to norske diplomater reiste til Kabul i midten av januar.

Aftenposten har spurt UD om det var under dette besøket at Taliban fikk invitasjonen. Det har Utenriksdepartementet ikke svart konkret på.

– Norge har hatt dialog med Taliban i flere år. Etter at Taliban tok makten i landet i august i fjor, har frivillige organisasjoner og andre deler av det afghanske samfunnet bedt om hjelp til å komme i kontakt med de som faktisk styrer i landet nå, skriver Thune.

Møter ikke Taliban

Agendaen for samtalene har vært menneskerettigheter og nødhjelp. Men for Taliban har et viktig mål vært å få internasjonal anerkjennelse.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har vært tydelig på at møtene i Oslo ikke er en legitimering av Taliban-styret. Hun vil derfor ikke møte Taliban under besøket.

Det gjorde imidlertid hennes statssekretær Henrik Thune tirsdag.

Mens de har vært i Oslo har Taliban på sin side uttalt at møtene er første skritt på veien mot internasjonal anerkjennelse.

Besøket har skapt sterke reaksjoner. Afghanere i Norge mener myndighetene smisker med Taliban.

Privatflyet som delegasjonen kom med, kostet 3,5 millioner kroner. Til sammen koster besøket norske skattebetalere 7 millioner kroner.

Talibans Oslo-besøk har vært planlagt siden november, opplyser UD til Aftenposten.

Støre: Ikke en dag for tidlig

Statsminister Jonas Gahr Støre er denne uken i New York. Tirsdag ettermiddag norsk tid leder han et møte i FNs sikkerhetsråd om Afghanistan.

Støre sier til Aftenposten at han forstår reaksjonene.

– Jeg skjønner at mange reagerer på å se Taliban i Norge. De har et verdisett som er så langt fra vårt som det er mulig å komme.

– Når ble det klart at Taliban kunne komme?

– Det har vært en prosess. Vi har hatt diplomater inne i Kabul for å holde kontakten den veien. Det lå til rette for at vi kunne gjøre det nå, og det var ikke en dag for tidlig.

Han viser til den humanitære situasjonen i Afghanistan og at faren for en ny flyktningstrøm er stor.

– Alternativet hadde vært å si at dette gjør vi ikke, det skjer ikke hos oss. Da er det en stor sjanse for at det ikke hadde skjedd. Jeg tror konsekvensene av det kunne blitt grufulle.

Takker Norge for initiativet

USAs spesialutsendinger har uttrykt at de er glade for at Norge har tatt initiativ til å invitere Taliban og det afghanske sivilsamfunnet.

«Ønsker velkommen vår verts initiativ til å bringe afghanske sivilsamfunnet og Taliban sammen for dialog», skriver USAs spesialutsending til Afghanistan Thomas West på Twitter.

Også Rina Amiri skriver at hun er «glad for at Norge inviterte afghanske kvinner og sivilsamfunnsrepresentanter til direkte engasjement med Taliban».

Amiri er USAs spesialutsending for afghanske kvinner, jenter og menneskerettigheter.