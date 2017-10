Britisk politi har rykket ut til mulig gisselsituasjon utenfor Birmingham

Sky News melder at to medlemmer av staben er tatt som gisler inne i en bowlinghall i Bermuda Park i Nuneaton. Væpnet politi har rykket ut for å få kontroll på gisseltageren.

The Sun skriver at mannen ifølge flere vitner var bevæpnet med en avsagd hagle. Det antas at han er ekskjæresten eller eksmannen til en av de to ansatte, sier lederen for bowlingselskapet som eier bowlinghallen i Bermuda Park, Mehdi Amshar, til Sky News.

Ikke terror

Politiet i Warwickshire har så langt ikke bekreftet noen av vitneopplysningene, men gikk søndag kveld ut på Twitter og slo fast at aksjonen ikke har forbindelse med terroraktivitet.

Politiet bekrefter at de har satt opp sperringer og bedt folk om å holde seg unna Bermuda Park.

Fritidssenteret huser i tillegg til bowlinghallen blant annet lekerom for barn, et treningssenter og en kinosal. Politiet skal ha gjennomsøkt disse tre stedene, ifølge vitnene.