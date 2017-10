EU-parlamentet krever grundig etterforskning av journalistdrap på Malta

Den 53 år gamle journalisten var kjent som en krass kritiker av regjeringen.

I begynnelsen av forrige uke ble hun drept av en bilbombe like ved sitt eget hjem på Malta. Bomben var plassert i en leiebil hun kjørte.

– Europa retter et fast blikk mot Malta. Det er den maltesiske statens plikt å etterforske dette drapet, sa EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans under en debatt om drapet i EU-parlamentet tirsdag. Han sa også at Caruana Galizia tilsynelatende ble drept fordi noen ville stanse rapporteringen hennes.

Under møtet ble det holdt ett minutts stillhet til minne om journalisten.

EU-parlamentet har besluttet at bygningens presserom skal oppkalles etter Daphne Caruana Galizia, og parlamentets president Antonio Tajani har bedt maltesiske myndigheter gjøre alt de kan for å komme til bunns i drapssaken.

Caruana Galizia hadde skrevet flere artikler der regjeringsmedlemmer eller personer med nære forbindelser til regjeringen ble anklaget for korrupsjon i kjølvannet av dokumentlekkasjen kjent som Panama Papers. Blant annet ble Michelle Muscat, kona til landets statsminister Joseph Muscat, anklaget for å ha etablert et stråselskap i skatteparadiset Panama.

Avsløringene førte til at det ble holdt nyvalg i juni. Muscats parti fikk flertall, og han kunne derfor fortsette som statsminister.