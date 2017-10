Kenyansk nyvalg trues av masseprotester og boikott

Opposisjonen mot sittende president Uhuru Kenyatta har oppfordret til daglige masseprotester rundt om i Kenya både før, etter og under valget.

Det fyrer opp under frykten for utfallet av omvalget, som ble satt i stand etter at kenyansk høyesterett annullerte gjenvalget av Kenyatta i august.

Annulleringen ble hyllet som en mulighet til å styrke demokratiet i et land som har lagt bak seg en rekke omstridte presidentvalg.

Men torsdagens forsøk på nytt valg ser ut til å bli preget av kaos, bekymring og bitterhet.

En rekke vestlige ambassadører og observatører har gått hardt ut mot både Odinga og Kenyatta for måten de har håndtert perioden etter valget 11. august på. De anklages for å splitte folket ytterligere, fremfor å jobbe for et rettferdig og fritt nyvalg.

Påstander om fusk: Høyesterett i Kenya annullerte valget

Lover å fikse Høyesterett

Den stort sett fredelige valgdagen 11. august ble raskt dramatisk da Odinga tidlig i opptellingsprosessen meldte inn påstander om fusk.

Han mente valget var rigget til fordel for Kenyatta, som mottok 54 prosent av stemmene mot Odingas 45 prosent.

Høyesterett ga ikke Odinga medhold i at valget var rigget, men slo fast at resultatet var ugyldig som følge av krøll med den elektroniske opptellingen av stemmesedler.

Dette provoserte Kenyatta, som kalte høyesterettsdommerne for en gjeng skurker og kunngjorde at han skulle fikse rettssystemet hvis han ble gjenvalgt.

Odinga krevde for sin del grunnleggende reformer i valgkomiteen, som han mener ikke er så uavhengig som den er ment å være.

Flere har mistet livet

Flere diplomater har sagt at en rekke nøkkelendringer allerede er gjort i valgkommisjonen før det nye valget, men Odinga erklærte likevel for to uker siden at han boikotter valget.

Onsdag skal han komme med en kunngjøring om «veien videre», og lover samtidig at protestene skal fortsette. Det har vært blodige sammenstøt både i Odingas vestlige bastion i Kisumu, og i Nairobis slumområder.

Minst 40 mennesker har mistet livet i perioden etter valget i sommer, flesteparten av ofrene ble skutt av politiet.

Valgfunksjonær flyktet

En rekke andre problemer har også preget perioden mellom forrige valg og torsdagens.

En toppfunksjonær i valgkommisjonen sa opp jobben og flyktet til New York i forrige uke, etter å ha klaget over trusler mot henne og hennes ansatte.

Lederen for valgkommisjonen, Wafula Chebukati, fulgte kort tid senere opp med å si at interne stridigheter og politisk innblanding fra begge sider gjør at han ikke kan garantere at valgresultatet blir troverdig denne gangen heller.