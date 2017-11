Mange omkom da buss med pilegrimer kjørte av veien i Pakistan

Redningsmannskapene opplyser at rundt 50 personer ble skadd i hendelsen. De får behandling ved et sykehus i byen Rawalpindi.

Ulykken fant sted sent onsdag kveld. En av forklaringene på at bussen kjørte av veien, kan ifølge tjenestemenn være en tykk smog som har lagt seg over veiene i landet.

Dårlige veier og kjøretøy, uforsvarlig kjøring og svak transportregulering regnes som årsakene til at flere tusen mennesker dør på pakistanske veier hvert år. I en rappor t fra Verdens helseorganisasjon (WHO) fra 2015, ble det registrert rett i underkant av 10.000 trafikkdødsfall i Pakistan.

Også i India har helsefarlig luftforurensing skapt trøbbel, og myndighetene har besluttet å stenge skoler ut uka.