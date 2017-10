Delte meninger internasjonalt om årets fredspris

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) har vært en pådriver for FN-konvensjonen mot atomvåpen, som ble vedtatt i sommer, til protest fra atomvåpenmaktene og NATO-land som Norge.

– Så lenge atomvåpen finnes, vil NATO forbli en atomvåpenallianse, sier forsvarsalliansens generalsekretær Jens Stoltenberg i en kommentar til fredsprisen.

Stoltenberg deler ICANs mål om en atomvåpenfri verden, men er motstander av FN-traktaten som 53 land hittil har undertegnet. Den vil ikke bidra positivt, mener han.

– Risikerer å undergrave

– Tvert imot risikerer den å undergrave de fremskrittene vi i årenes løp har gjort innenfor nedrustning og ikke-spredning, sier Stoltenberg.

– Det vi trenger, er en verifiserbar og balansert reduksjon av antall atomvåpen. Ikkespredningsavtalen, som alle NATO-allierte har undertegnet, forblir hjørnesteinen i den internasjonale innsatsen for å få til dette, mener han.

– Atombalanse viktigst

Russlands president Vladimir Putin har ikke kommentert årets fredspris direkte, men sier via en talsmann at atombalanse er viktigst for å sikre fred og stabilitet.

– President Vladimir Putin har mange ganger snakket om viktigheten av atombalanse. Det finnes ikke noe alternativ til dette når det gjelder global sikkerhet og stabilitet, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov.

Peskov understreker at Russland aktivt arbeider for å sikre ikke-spredning av atomvåpen.

– Russland er et ansvarlig medlem av atomklubben, sier Peskov, som legger til at man må respektere Nobelkomiteens beslutning.

FN og EU fornøyd

FN og EU er derimot godt fornøyd med årets fredspris.

– Jeg tror dette er et godt tegn for at traktaten blir signert av enda flere, og fremfor alt, at den blir ratifisert, sier FNs talskvinne Alessandra Vellucci.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini, som selv var en av favorittene til årets fredspris på grunn av sitt arbeid med atomavtalen med Iran, hyller også årets prisvinner.

– Godt å se at fredsprisen 2017 går til @nuclearban. Vi deler en sterk ambisjon om å oppnå en verden som er fri for kjernefysiske våpen, skriver Mogherini på Twitter.

Tysklands statsminister Angela Merkel gratulerer Nobelkomiteen med beslutningen om å gi prisen til ICAN.

– Tyskland støtter tanken om en verden uten kjernefysiske våpen, sier hun i en kommentar.

Bildt skeptisk

Sveriges utenriksminister Margot Wallström kaller prisen velfortjent og på høy tid.

– Dette er bra. Det er vel fortjent, og det er på tide, sier Wallström.

Sveriges tidligere utenriksminister Carl Bildt er mindre positiv og mener prisen burde ha gått til dem som bidro til atomavtalen med Iran.

– Den Norske Nobelkomité går sine egne veier, men den inngått atomavtalen med Iran har oppnådd noe konkret og hadde fortjent prisen, tvitrer Bildt.