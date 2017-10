Storbedrifter forlater Catalonia i frykt for løsrivelse fra Spania.

Den katalanske avisen La Vanguardia skriver lørdag at «et dusin bedrifter» nå har tatt beslutningen om å flytte sine hovedkontorer ut av Barcelona. Årsaken er at separatistaksjonene har skapt usikkerhet om grunnlaget for den fremtidige driften.

Spanias største sparebank, Caixa Bank, har allerede tatt beslutningen og kommer til å flytte sitt hovedkontor til landets tredje største by, Valencia. Dette ble kjent gjennom en kunngjøring fra banken fredag, og ifølge den Barcelona-baserte avisen El Periódico begrunner styret beslutningen med den juridiske usikkerheten som er skapt som følge av den senere tids uavhengighetsstrid.

Bankens ledelse sier at flyttingen skjer fordi den ønsker å sikre banken, som er den tredje største totalt i Spania, og sine ansatte i den usikre tiden regionen står overfor.

Bankens eier, bankstiftelsen La Caixa, meldte lørdag at de flytter sitt hovedkvarter til Palma de Mallorca så lenge den politiske uroen i Catalonia fortsetter.

Caixas beslutning kommer bare to dager etter at en annen av landets største banker, Banco Sabadell, besluttet å flytte hovedkvarteret fra Barcelona til Alicante. Ytterligere en bank, Banco Mediolanum, har klargjort utflytting.

Kraftig signal fra finansnæringen

Det er imidlertid ikke bare banker som nå pakker ned sine kontorer i Barcelona. Også Gas Natural har besluttet å forlate storbyen.

Biotek-firmaet Oryzon Genomics har også besluttet å flytte sitt hovedkontor til Madrid. Da nyheten ble kjent, steg aksjeverdien i selskapet med 29 prosent.

Det samme har telefoniselskapet Eurona, som flytter til Madrid, og Proclinic, som etablerer seg i byen Zaragoza. Tekstilselskapet Dogi har også gitt beskjed om at de flytter. Bedre kjent i Norge, er kanskje vinprodusenten Freixenet.

Felles for virksomhetene er at de frykter en katalansk løsrivelse. For bankene betyr det at hvis Catalonia lykkes med å bryte ut av Spania, så står man utenfor EU og systemet som regulerer bankvirksomheten.

Når så mange kjente selskaper varsler utflytting, sender dette et kraftig signal om at en eventuell løsrivelse vil få alvorlige konsekvenser for finans- og næringsvirksomheten i regionen.

Dermed legges også ytterligere press på separatistene som allerede er splittet om hva som skal være deres neste trekk. Ifølge The Wall Street Journal kom flytterushet etter at regjeringen i Madrid fredag innførte nye regler som gjør det lettere for bedrifter å flytte sitt hovedsete.

Sysselsettingsmessig får utflyttingen ikke store konsekvenser, fordi flyttingen først og fremst omfatter selskapenes hovedadministrasjon. De som har produksjonsenheter skal fortsatt ha disse i Barcelona.

Motstandere av katalansk uavhengighet gjennomfører lørdag demonstrasjoner i Catalonias regionhovedstad Barcelona, Madrid og andre steder i Spania.

Demonstrasjon i dag støtter et forent Spania

Et såkalt «patriotisk» demonstrasjonstog startet i Madrid sentrum ved 12-tiden lørdag. Det organiseres av folk som støtter et forent Spania.

Samtidig blir det avholdt folkemøter rundt omkring i landet i regi av en anonym gruppering som støtter dialog for å løse krisen mellom Madrid og Catalonia. Målet er å legge press på ordførere landet rundt.

«Spania er bedre enn dets ledere», heter det i slagord som er sendt ut i sosiale medier i forkant av demonstrasjonene.

«Øyeblikket har kommet for å stå samlet og si til våre ledere at de er uskikket og uansvarlige», heter det i et manifest som den anonyme gruppen har sendt ut.

Avisen El Mundo skriver at det katalanske separatistpartiet CUP arbeider med en løsrivelseserklæring som det håper å få flertall for på et møte tirsdag. CUP samarbeider angivelig med partiet Junts pel Si om denne erklæringen.

