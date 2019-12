13 skadet etter skyting på fest i Chicago

Flere mennesker ble skutt tidlig søndag i et hus på Chicagos South Side, opplyser politiet i Chicago (CPD), til Chicago Tribune. De bekreftet søndag morgen at 13 personer var blitt skadet etter skytingen som skjedde på en fest.

Det er ingen omkomne. Tilstanden er kritisk for fire som er bragt til sykehus, for de øvrige ni er tilstanden stabil, ifølge CPDs pressemelding. Ofrene var i alderen 16 til 48 år. Mer enn 100 politifolk skal ha vært utkalt til skytingen i nærheten av en park i Englewood.

En 57 år gammel innbygger i nabolaget fortalte til Chicago Tribune at han var blitt vekket av minst fem skudd.

To er mistenkt for skytingen og pågrepet av politiet. En av dem skal ha blitt skutt selv og måtte til behandling for skuddskader.

Den andre mannen var i besittelse av en revolver da han ble tatt. Festen ble holdt på bursdagen til en 22 år gammel mann som ble skutt i april. Feiringen skulle være til minne om ham.

I følge politiet oppsto det en krangel på festen som førte til at skudd ble løsnet.