Hviterussland: Lukasjenko anklager opposisjonen for kuppforsøk

Dramatikken fortsetter i Hviterusslands hovedstad Minsk. To ledere fra opposisjonens koordineringsråd måtte fredag svare for anklager om forsøk på maktovertagelse. Samtidig fortsetter de fredelige demonstrasjonene.

Fredag dannet tusenvis av demonstranter lange menneskelige «solidaritetsrekker» i Minsk. Sergei Grits / AP

Det er telegrambyrået Reuters som fredag kveld opplyser at to personer tilknyttet opposisjonens nyopprettede koordineringsråd har måttet møte for en hviterussisk justiskomité underlagt president Aleksandr Lukasjenko.

Komiteen har innledet en etterforskning mot opposisjonen. Maxim Znak og Sergej Dylevskij måtte svare på spørsmål med utgangspunkt Lukasjenko anklager om at rådet forsøker å overta makten i Hviterussland.

Dette skjer samtidig som de omfattende, fredelige demonstrasjonene mot landets president fortsetter i hovedstaden Minsk og flere andre byer.

Det har de siste 13 dagene vært en enorm folkelig mobilisering i protest mot påstått valgjuks fra Lukasjenko-regimet og omfattende og svært brutal politivold mot sivile.

Advokat Maxim Znak er en av lederne i opposisjonens koordineringsråd i Hviterussland. Her er han fotografert i fredag i forbindelse med et møte med den hviterussisk justiskomitén. Komiteen har innledet etterforskning mot koordineringsrådet. Sergei Grits / AP

Znak og Dylevskij ble ifølge Reuters fulgt av titalls støttespillere da de ankom justismyndighetenes lokale.

Znak, som er advokat, sa idet han ankom lokalet at han fryktet at han kunne bli arrestert. Etter møtet uttalte han imidlertid at det hadde vært «nyttige diskusjoner».

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har vært omtalt som «Europas siste diktator». Fredag besøkte han den statlige matvarefabrikken Dzerzhinsky. Han lovet arbeidere her at krisen i landet snart vil være over. Nikolai Petrov / BelTA pool

Koordineringsrådet ble etablert denne uken, ifølge eget utsagn for å fremforhandle en maktovertagelse. Rådet samler en rekke offentlig kjente personer i Hviterussland, inkludert en nobelprisvinner i litteratur og en lederfigur ved landets hovedteater.

Det inkluderer også Vadim Devjatovskij, OL-sølvmedaljevinner i slegge fra Beijing i 2008. Han har tidligere blitt oppfattet som en støttespiller for Lukasjenko, men erklærer ifølge Reuters nå at «Lukasjenko ikke lenger er min president».

Reuters viser til to kilder som oppgis å stå Kreml nær. Ifølge kildene regner Russlands president Vladimir Putin med at Lukasjenko kommer til å klamre seg til makten for denne gang. Lukasjenko selv insisterer på at krisen snart vil være over.

– Dette er mitt problem, som jeg skal løse, og vi er i ferd med å løse det, hevdet Lukasjenko overfor arbeidere ved en statlig matvarefabrikk, oppkalt etter etterretningsorganisasjonen KGBs grunnlegger.

Slik så det ut i Minsk 18. august. VASILY FEDOSENKO / X00829

Opposisjonsleder med første pressekonferanse i eksil

Demonstrasjonene fortsetter imidlertid, og ifølge Reuters ser det ikke ut til at politiet følger Lukasjenkos ordre fra onsdag om å slå hardt ned på disse.

EU har ikke anerkjent valgresultatet fra 9. august, der Lukasjenko hevdet at han hadde fått 81 prosent av stemmene. Nå anmoder EU om at saken mot koordineringsrådet blir frafalt. EU har også bedt om at myndighetene i Hviterussland starter forhandlinger med opposisjonen.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja sier fra sitt eksil i Litauen at folket «aldri vil akseptere» president Aleksandr Lukasjenkos lederskap.

Svetlana Tikhanovskaja flyktet til Litauen etter at hun skal ha blitt truet av representanter for regimet i Hviterussland. SVIATLANA TSIKHANOUSKAYA CAMPAIGN OFFICE

Tikhanovskaja holdt fredag sin første pressekonferanse etter at hun forlot Hviterussland og dro til Litauen, skriver NTB.

– Det bør være klart for presidenten at det er behov for endring. Jeg håper den sunne fornuften vinner frem, at folket blir hørt, og at det blir holdt et nytt valg, sa Tikhanovskaja.

Mange demonstranter er blitt banket opp av politiet. Her viser én av dem frem skadene etter å ha blitt løslatt fra fengsel 15. august. Dmitri Lovetsky / AP

Opposisjonspolitikeren sier hun planlegger å returnere til Hviterussland «når jeg føler meg trygg der». Ut over det ville hun ikke svare på spørsmål om egen sikkerhet eller hvorfor hun forlot landet og gikk i eksil i Litauen etter det omstridte valget 9. august.

Støttespillerne hennes og Litauens regjering sier Tikhanovskaja ikke hadde noe valg da myndighetene la press på henne etter et møte i Hviterusslands valgkommisjon.

