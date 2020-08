Flammene dekker et område på over 121.000 dekar, her fra Napa-regionen. Noah Berger, AP / NTB scanpix

Brannene i California har rast i flere dager. Over 100.000 mennesker er på flukt.

Over 100.000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine for å komme i sikkerhet fra skogbrannene som herjer i California. Brannene har rast i over en uke.

Nå nettopp

Den største brannen dekker lørdag et område på 121.000 hektar vest for Sacramento, noe som er den nest største enkeltbrannen i delstatens historie.

Ifølge myndighetene er det en lang rekke lynnedslag – 12.000 er registrert de siste 72 timene – som har antent brannene. Totalt brenner mer enn 312.000 hektar av Californias skoger i over 600 branner.

– Vi har ikke sett noe lignende på mange, mange år, sier guvernør Gavin Newsom i California.

Mer enn 119.000 mennesker har forlatt hjemmene sine for å søke seg i sikkerhet. På grunn av koronaviruset er imidlertid flere skeptiske til å samles i myndighetenes evakueringslokaler.

Turister i området blir bedt om å reise hjem så de som må evakueres kan få husly.

Flere bygninger er tatt av flammene i vinområdene Napa og Sonoma, og i nasjonalparken Big Basin Redwoods State Park har flere historiske bygninger brent ned til grunnen.

Fredag 21. august: Brannmenn beskytter et bolig i et nabolag i Berryessa i Napa -regionen. Noah Berger, AP / NTB scanpix

Onsdag 19. august: Flammer fra området ved Berryessa-innsjøen i Napa-regionen. Et dusin branner blusset opp etter lynnedslag. Noah Berger, AP / NTB scanpix

Onsdag 19. august, Vacaville, California: Highway-en ble stengt like etter at bildet ble tatt. Noah Berger, AP / NTB scanpix

Onsdag 19. august, Vacaville, Califordnia: Matt Nichols prøver å redde sitt hjem mens flammene herjer. Noah Berger, AP / NTB scanpix

Kvelende lag av svart røyk

Om lag 12.000 brannmannskaper arbeider i delstaten, som kjemper mot 24 store branner og hundrevis av mindre branner. Flere hundre bygninger er ødelagt og fem personer har mistet livet.

De to største brannområdene, SCU-komplekset og LNU-komplekset, som er sammensatt av flere branner i regioner rundt San Francisco, er henholdsvis 10 og 7 prosent under kontroll, og har svidd av mer enn 181.000 hektar, meldte Californias brannmyndigheter fredag.

De to er nå blant de to største brannene i delstatens moderne historie.

– Vi er overhodet ikke naive med tanke på hvor dødelig denne situasjonen er, sa guvernøren på en pressekonferanse.

Bay Area-området er særlig hardt rammet. Et kvelende lag av svart røyk og aske har lagt seg over San Francisco, og selv om luftkvaliteten i området bedret seg noe torsdag, er den fortsatt skadelig dårlig enkelte steder, skriver New York Times.

Luftkvalitetsindeksen, som måler luftforurensning, har hatt verdier over 150 i enkelte områder, som betyr at luften er skadelig for mennesker selv om de ikke har underliggende helseproblemer. Spesielt skadelig er den for folk som er sårbare for dårlig luftkvalitet.

Doktor Afif El-Hasan, som er lungespesialist, sier til avisen at folk bør holde seg innendørs om mulig, og advarer om at røyken kan gjøre folk mer sårbare for covid-19, om de skulle bli smittet.

Torsdag 20. august: Brannen i Napa-regionen har ødelagt flere titalls hjem i en trailerpark. Bare en håndfull står fortsatt igjen. Noah Berger, AP / NTB scanpix

Torsdag 13. august: Et helikopter dropper vannover flommene i Azusa, California. Marcio José Sanchez, AP / NTB scanpix

Torsdag 13. august, Azusa, California. Det brenner i åsen like over et boligfelt. Varmebølgen gjør det vanskelig for brannmannskapene å slukke brannene som raser. Marcio José Sanchez, AP / NTB scanpix

Ekstremt vanskelige forhold

– Brannene brer om seg i ulike retninger og rammer flere bebygde områder. En kritisk tørr luftmasse beveger seg over området og bringer med seg sterk vind, sa delstatens brannvesen i en uttalelse onsdag kveld lokal tid.

Flere sammenfallende forhold har gjort slukningsarbeidet ekstremt vanskelig for brannmannskapene, deriblant det uvanlige omfanget og det store antall samtidige branner og andre branner langs den amerikanske vestkysten.

I tillegg mangler brannvesenet fengselsinnsatte å lene seg på for hjelp, da de er blitt løslatt fra fengsler for å forhindre koronaspredning.

Søndag morgen, 16. august: Et ekstremt tordenvær over Mitchell's Cove i Santa Cruz, California. Shmuel Thaler / The Santa Cruz Sentinel

Lørdag 15. august: Lassen-regionen, California: En trakt kommer til syne på himmelen i tykk røyk. Bildet er hentet fra sosiale medier med tillatelse fra fotografen. Katelynn Hewlett, AP / NTB scanpix

Ildtornado og ekstreme temperaturer

– Avdelingen vår er presset til randen, sier oppdragsleder Mike Smith ved en brann i nærheten av vestkystbyen Santa Cruz til AP.

Tjenestemenn i området sier de venter på hjelp fra andre delstater. Men brannvesenet må be om hjelp fra lenger unna enn vanlig, som betyr at det vil ta flere dager før hjelpen ankommer.

Banner herjer også sør og nord i delstaten. Spredningen og omfanget gjør det umulig for brannvesenet og andre hjelpemannskaper å få kontroll over flammene.

Årsaken til de mange brannene er at det har vært rekordhøye temperaturer i delstaten den siste uken, kombinert med svært mange lynnedslag. Ifølge Newsom er det registrert 10.849 lynnedslag de siste 72 timene i delstaten.

Verdens meteorologiorganisasjon jobber nå med å verifisere temperaturmålinger fra Death Valley på søndag som viste 54,5 varmegrader. Det vil i så fall være den høyeste temperaturen registrert på Jorden siden 1931.

Les også Les også: Migrantstrømmen er tilbake. Men den er ikke som før.

Søndag 16. august utløste et tordenvær ildvirvler – roterende brennende søyler – som førte til at det måtte sendes ut et sjeldent ildtornado-varsel.

– Dette var første gangen for oss, sa Shane Snyder, meteorolog ved National Weather Service i Reno i California etter at varselet ble sendt ut like før klokken 15 søndag, lokal tid

Flere videoer som folk publiserte i sosiale medier, viser tornado-lignende brannsøyler som dannet seg i sporet etter storbrannen som startet i Loyalton fredag kveld i Tahoe National Forest nær grensen til Nevada.

Radarovervåking viser at minst fire ildvirvler, eller ildtornadoer, utviklet seg lørdag. En av dem ble observert i over én time. På den tiden tilbakela den roterende ildsøylen en strekning på 6,5 kilometer.

Værfenomenet antas å ha blitt utløst av brannens raske vekst og intensitet.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding