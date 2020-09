Trump tordner mot opptøyer, men det er ikke så sikkert at oppstanden er en stemmesanker

Oppstand, protester og vold seiler opp som den heteste saken for begge presidentkandidatene i USA.

USAs president Donald Trump vendte lørdag hjem til Washington i lyn- og tordenvær etter et valgmøte i New Hampshire. Tirsdag reiser han til Wisconsin. Carlos Barria, Reuters/NTB scanpix

1. sep. 2020 05:46 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag skal USAs president Donald Trump reise til Kenosha i Wisconsin. Men hverken byens ordfører eller delstatens guvernør gleder seg til presidentbesøk.

Splittelsen i lokalsamfunnet er nemlig skarp etter en dramatisk uke:

23. august ble afroamerikanske Jacob Blake skutt syv ganger i ryggen av en politibetjent.

Oppstanden i ettertid ble preget av vold, hærverk og plyndring.

To demonstranter ble skutt og drept 25. august av en tungt bevæpnet 17-årig politibeundrer.

Uroen i Wisconsin skjer samtidig som opptøyer og protester pågår på tredje måneden i Portland i Oregon.

Konfliktene i Wisconsin og Oregon preger det offentlige ordskiftet og danner grunnlaget for en bitende debatt mellom de to presidentkandidatene Donald Trump og Joe Biden.

Men hvem vinner velgere på rabalderet?

Frivillige i Kenosha maler på veggen av en stengt bedrift i byen. Russell Contreras, AP/NTB scanpix

Fakta Valget i USA USA holder presidentvalgt tirsdag 3. november. President Donald Trump søker gjenvalg for republikanerne, men utfordres av Joe Biden fra demokratene. 54,2 prosent mener nå at Trump gjør en dårlig jobb som president, mens 42 prosent mener at han gjør en god jobb, viser et vektet gjennomsnitt av de siste meningsmålingene. Kilde: NTB Vis mer

Les også Trump sier han vil sende føderale politistyrker til Kenosha

Lundestad: Kaos til Trumps fordel

Historiker og tidligere Nobel-direktør Geir Lundestad er ikke sikker på hvem som vil tjene mest politisk på diskusjonen.

– Dimensjonen med institusjonell rasisme og Black lives matter kan demokratene håndtere. Men kaoset som oppstår etter slike episoder, er nokså klart til Trumps fordel, sier Lundestad.

Trump fremstiller seg, påpeker Lundestad, som kandidaten for lov og orden, mens han påstår at Biden – presset av sosialister – vil kutte all finansiering av politiet.

– Det er jo bare tull, sier Lundestad, som påpeker at Biden vil reformere politiet, ikke avskaffe det.

Snoen: Ikke klar vinner

Forfatter og skribent Jan Arild Snoen i tidsskriftet Minerva, bokaktuell med Trump-sjokket, ser heller ingen åpenbar fasit på hvem som drar mest nytte av debatten.

– Det som utløser disse demonstrasjonene, favoriserer demokratene. Reaksjonen på dem – med vold og uro – favoriserer republikanerne, sier Snoen.

Snoen mener det for øyeblikket er en slags balanse i de to sakene som gjør at ingen av partiene er en klar vinner.

Hans inntrykk er samtidig at Trump ikke helt har lykkes med å få velgerne til å bite på budskapet om kamp mot lovløse tilstander.

– Trumps problem er at han ikke klarer å uttrykke empati med ofrene for politibrutalitet samtidig som han appellerer om lov og orden, sier Snoen.

Han viser til at meningsmålinger gir Biden bedre skussmål enn Trump i denne saken.

Les også Portland-ordfører anklager Trump for å stå bak hatet

Tror på Trump-fordel

Donald Trumps tidligere rådgiver Kellyanne Conway bekrefter at sosial uro kan være bra med tanke på gjenvalg. Til det Trump-vennlige TV-programmet Fox & Friends sa hun:

– Jo mer kaos, anarki, hærverk og vold dominerer, jo klarere blir valget om hvem som er best på sikkerhet og lov og orden.

Barack Obamas mangeårige rådgiver David Axelrod mener også at opptøyene i Kenosha er til Trumps fordel.

Han skriver på Twitter at Trumps valgkamporganisasjon har jobbet med å ta oppmerksomheten fra koronapandemien og arbeidsledigheten: «For å si det direkte, timingen for uroen i Kenosha har vært en gave til ham i denne jobben».

Mistenker «antifascist» for drap

I Portland i Oregon etterforsker politiet en 48 år gammel mann for drap. Mye tyder på at offeret var med i en gruppe som demonstrerte for å vise sin støtte til presidenten. Den mistenkte beskriver seg selv som «antifascist» og har vært aktiv i Black lives matter-demonstrasjonene i byen, skriver The Oregonian.

Portlands ordfører Ted Wheeler var raskt ute og la skylden for opptøyene og drapet på presidenten. Samtidig melder kringkastingsstasjonen Oregon Public Broadcasting at ordføreren også får beinhard kritikk og krav om å gå av fra venstresiden og borgerrettighetsgrupper.

De mener at han har vært for passiv og tillatt høyreekstreme demonstrasjoner.

En demonstrant plukker opp et tent nødbluss ved en politistasjon i brann i Portland i Oregon. Terray Sylvester, Reuters/NTB scanpix

Tegner dystert bilde

Begge kandidatene bruker nå oppstanden for å argumentere for sitt kandidatur. Trump sa til tilhengere i New Hampshire i helgen at de må «redde demokratiet fra pøblene». Han og hans folk understreker at uroen foregår i byer som demokratene styrer.

«De har mistet kontrollen over «bevegelsen» sin», skriver Trump på Twitter mandag ettermiddag.

Også i reklamefilmer tegner hans valgkampapparat et dystert bilde.

I filmsnutten «Ikke la dem ødelegge Amerika» – sett 6 millioner ganger på Youtube – er det lagt inn klipp av demokrater som roser fredelige demonstranter. I bakgrunnen ruller samtidig bilder av branner, plyndring, vold og opptøyer.

Les også Conway hyller Trump som en kvinnerettsforkjemper

– Føler du deg trygg?

Bidens valgkampanje satser på sin side på å få frem at spetakkelet skjer nettopp i et USA der det er Trump som styrer.

Deres reklame – kalt «Dette er Trumps Amerika» – avsluttes med et spørsmål om seeren føler seg trygg etter å ha sett bilder av skytinger og voldelig konfrontasjoner.

Mandag kveld inviterte Biden til møte i Pittsburgh i Pennsylvania for å stille nettopp spørsmålet om folk føler seg trygge.

Bidens budskap er dette: Mens covid-19 herjer og folk ikke tør sende barna på skolen, fyrer Trump opp under splid og oppfordrer til kaos i byene heller enn å roe gemyttene og forene landet.

Delt på midten

En meningsmåling fra Yougov sist helg gir heller ikke noe klart svar på hvem som drar størst fordel av levenet. Folket er delt på midten i hva som er det største problemet av institusjonell rasisme og sammenbrudd av lov og orden.

Hvis folk må velge taktikk for «å få ting under kontroll», ser det litt bedre ut for Biden. Seks av ti peker da på «å forene folk», mens fire av ti velger «lov og orden».

– Kom en annen gang

I Kenosha har Trumps besøk tirsdag utløst bekymring hos lokale, demokratiske ledere. Guvernør Tony Evers har skrevet brev og bedt Trump revurdere. Han mener Trumps besøk vil forhindre forsoning og forsinke forsøk på å stoppe splittelsen.

Ordfører John Antaramian snakket før helgen om besøket:

– Jeg tror det ville ha vært bedre om han kom en annen gang, sa han.