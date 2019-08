Klokken halv syv lørdag den 10. august ble Jeffrey Epstein (66) funnet livløs på cellen sin i Manhattan. Myndighetene beskrev dødsårsaken som «et tilsynelatende selvmord» til TV-kanalen ABC. Etter at Epstein ble obdusert ble det gjort funn som også kan peke mot kvelning. Dødsårsak er fortsatt ikke fastslått.

Dødsfallet har utløst et ras av spekulasjoner og konspirasjonsteorier. Epstein var selverklært milliardær. Hans omgangskrets har inkludert to presidenter, Hollywood-kjendiser, kongelige og noen av verdens mektigste menn. Han var også seksualforbryter og mistenkt for omfattende menneskehandel.

Mange har uttrykt undring over at han kunne ta sitt eget liv under intens overvåking. Epstein satt i et føderalt fengsel, kalt Metropolitan Correctional Center (MCC), mens han ventet på at saken hans skulle komme opp for retten i New York.

Her er åtte sentrale spørsmål i saken.

1. Hva skjedde før han døde?

Knappe tre uker før han døde, ble Epstein funnet i cellen med blåmerker på halsen. Han delte da celle med en eks-politimann siktet for mord på fire personer. Epstein sa selv at han hadde blitt angrepet, ifølge NBC News.

Epstein ble underlagt selvmordsovervåking i en kort periode, men dette ble avsluttet. En slik overvåking skal bare avsluttes etter en formell prosess, som inkluderer godkjenning fra ledelsen og undersøkelse av fengselspsykolog. Det er fortsatt uklart om denne prosedyren ble fulgt.

Dagen før han døde møtte Epstein med sine advokater i timevis. Samme dag ble det offentliggjort rettsdokumenter fra en privatsak reist av Virginia Giuffre mot hans partner Ghislaine Maxwell, som er anklaget for å ha rekruttert jenter for Epstein.

2. Hvordan døde han?

Epstein skal ha hengt seg med et laken, ifølge både The Associated Press og The New York Times. Han var alene i cellen. Lakenet var festet til toppen av en køyeseng, og Epstein ble funnet hengende med knærne bøyd, skriver The New York Post. TV-kanalen CBS siterer en kilde som hevder det kom skrik og rop fra cellen.

Obduksjonen viser at Epstein hadde flere beinbrudd i halsen, ifølge The Washington Post. Dette er vanligere i tilfeller der den avdøde har blitt kvalt av en annen person, men kan også forekomme i selvmord ved henging.

Dette gjør imidlertid at patologene foreløpig ikke har konkludert når det gjelder dødsårsaken, men vil se på hele faktabildet, skriver The Washington Post.

3. Hvordan var forholdene i fengselet?

Epstein satt i en spesiell avdeling av fengselet kalt 9 South. Ifølge reglene skulle en vakt ha sjekket ham hver halvtime. Da han ble funnet død, hadde imidlertid ikke vaktene sett til ham på flere timer, ifølge The New York Times og flere andre medier.

Fagforeningen for de ansatte har opplyst at det var svært vanskelige arbeidsforhold i fengselet. En av vaktene som passet Epstein, hadde jobbet overtid fem dager på rad. Fengselet var så underbemannet at de ofte brukte ukvalifisert personell, inkludert kokker og lærere, som ekstravakter, skriver The New York Times.

To av vaktene er suspendert fra stillingene sine, mens fengselssjefen er omplassert som følge av hendelsen. Både justisdepartementets inspektør og FBI har innledet etterforskning av MCC og omstendighetene rundt dødsfallet. Det har også justiskomiteen i Kongressen gjort.

4. Hvorfor satt egentlig Epstein i fengsel?

En lang rekke kvinner har anklaget Jeffrey Epstein for menneskehandel, hallikvirksomhet og seksuelle overgrep mot mindreårige. Han inngikk et kontroversielt og hemmelig forlik i Florida i 2008 og sonet 13 måneder i et delstatsfengsel.

Det var statsadvokaten i Miami, Alexander Acosta, som organiserte forliket. Det ga også Epsteins partnere i menneskehandelen immunitet. Acosta ble senere arbeidsminister i Donald Trumps regjering, men måtte gå av på grunn avsløringer om forliket.

Tidligere i sommer ble Epstein arrestert på nytt. Han ble siktet for menneskehandel og sammensvergelse i New York.

5. Hva var det avisen avslørte?

Miami Herald-journalist Julie Brown har gravd i Epstein-saken i to år. Hun avslørte at Epstein fikk en svært gunstig ordning som hadde en rekke uregelmessigheter – blant annet at Epsteins ofre ikke ble underrettet om forliket, noe som er lovstridig.

Brown sa denne uken at Epstein drev et omfattende og profesjonelt nettverk for menneskehandel og salg av sex. Jentene som ble rekruttert inn i nettverket, var i tenårene, mange av dem svært unge.

De hadde sex med Epstein og hans mektige venner på eiendommene hans i New York, Florida, New Mexico og på Jomfruøyene. De reiste også med Epsteins privatfly.

6. Hva var forbindelsen til president Trump?

Trump og Epstein har begge eiendommer i Palm Beach, Florida. De er fotografert sammen ved flere anledninger, og Trump har reist med Epsteins privatfly. Trump sa i 2003 om Epstein at han er en «fantastisk fyr» i et intervju med New York Magazine:

– Jeg har kjent Jeff i 15 år. Han er morsom å være sammen med, sa Trump.

– Det sies om ham at han liker vakre kvinner like mye som jeg, og mange av dem er yngre (on the younger side).

I rettsdokumentene som ble offentliggjort fredag, kom det frem at en av jentene ble rekruttert av Epstein mens hun jobbet på Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida.

7. Hva var forbindelsen til president Clinton?

Clinton har innrømmet å ha fløyet med Epsteins privatfly. Aftenposten avslørte tidligere i sommer at Epstein fløy Clinton til Oslo i 2003. Presidenten møtte statsminister Kjell Magne Bondevik og spiste lunsj med kongefamilien før Epstein hentet ham igjen på Gardermoen.

Ifølge Miami Herald har den tidligere presidenten også besøkt Epstein på hans private øy i Karibia, men dette benekter Clinton.

Donald Trump har retweetet en konspirasjonsteori som antyder at Clinton er involvert i Epsteins død, og sa tirsdag at man «bør spørre Clinton om han har vært på øya».

8. Hva var forbindelsen til Saudi-Arabias kronprins og andre kjendiser?

The New York Times publiserte mandag en artikkel der en av avisens journalister beskriver et møte med Epstein i 2018. Epstein sa at han hadde et nært forhold til Saudi-Arabias kronprins Mohammad bin Salman. «Kronprinsen hadde besøkt ham mange ganger, og de to pratet ofte sammen,» skriver NYTimes. I samme intervju sa Epstein at han hadde et vennskap med Woody Allen og flere andre kjente personer.

Ett av vitnene, Virginia Giuffre, hevder hun ble bedt om å ha sex med milliardær Glenn Dubin, og to prominente demokrater, tidligere New Mexico-guvernør Bill Richardson og tidligere senatsleder George Mitchell. Hun nevner også en «utenlandsk prins», en «kjent statsminister» og flere andre. Richardson, Dubin og Mitchell nekter for påstandene.

Etterforskningen av Epstein og hans bedrifter fortsetter til tross for hans død. Den som vet mest, er trolig Ghislaine Maxwell, som er anklaget for å rekruttere jenter for Epstein. Hun er imidlertid sporløst forsvunnet, ifølge amerikanske medier.

