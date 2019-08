Den anonyme sæddonoren viste seg å være morens lege

I New York Times kan man i dag lese om Eve Wiley (32) som lenge trodde en anonym sæddonor fra California var hennes far. Men da resultatene fra en DNA-hjemmetest kom, viste det seg at faren var morens lege.

I stedet for å benytte seg av en anonym donor, hadde altså legen brukt sin egen sæd.

Funnet satte en støkk i Wiley, ifølge den amerikanske avisen.

Med en økt bruk i kommersielle DNA-tester, har det kommet frem mange lignende tilfeller som Wileys. Og tre amerikanske stater har nå sett seg nødt til å vedta lover som kriminaliserer praksisen. Blant disse er staten Texas, som Wiley er fra, som nå definerer praksisen som seksuelle overgrep, ifølge New York Times.

Om Wileys historie sier Stephan Klik, en republikaner som var med å fremme lovforslaget:

– Vi må sørge for at det som skjedde, ikke skjer igjen, sier han til avisen.

Et utbredt problem

Dr. Jody Madeira, en amerikansk jusprofessor som avisen har snakket med, følger med på mer en 20 lignende saker i både USA, England, Sør-Afrika, Tyskland og Nederland. Avisen nevner en rekke leger som har donert sin egen sæd til pasientene sine.

I forrige uke bekreftet DNA-resultater at en Nederlandsk lege var far til minst 49 barn. Men antallet kan være mye høyere og spredt over landets grenser, skriver nyhetsbyrået AP.

Ties van der Meer (39) i Dutch Donor Child Foundation, en organisasjon for barn av sæddonorer i Nederland, forteller til nyhetsbyrået at de har fått tre nye henvendelser siden nyheten ble kjent.

Martijn van Halen er en av dem som har funnet ut at legen er hans biologiske far. Han forteller til AP at det er verst for foreldrene hans.

– Men for meg, jeg ville ikke vært her uten donoren, legger han til.

Så vidt van Halen vet, har han 36 søstre og 12 brødre. I tillegg er det noen som ønsker å være anonyme.

– De er fremmede, men med så mange likheter. Vi har samme nese, øyne og tenner. Det er rart, men det føltes umiddelbart ut som vi hadde kjent hverandre lenge, sier han til AP.