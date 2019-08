Danmarks statsminister i «konstruktive samtaler» med Trump

De to statslederne diskuterte blant annet behovet for å utvikle det videre samarbeidet mellom USA og Danmark, samt håndteringen av landenes felles sikkerhetspolitiske utfordringer, opplyser det danske utenriksdepartementet (UD).

Tirsdag denne uken avlyste Trump sitt planlagte besøk til Danmark 2. og 3. september. Det gjorde han fordi Frederiksen ikke ønsket å diskutere salg av Grønland, som Trump ønsket å kjøpe fra danskene.

Trump publiserte tirsdag kveld en tweet hvor han kunngjorde at han avlyste besøket. Han omtalte statsminister Frederiksens avvisning av Grønland-tilbudet for stygt og en fornærmelse mot USA.

– Jeg synes det var upassende og vemmelig. Slik snakker man ikke til USA, iallfall ikke under meg, gjentok Trump dagen etter at han viste dronning Margrethe liten respekt ved å avvise hennes invitasjon. Mange i Danmark tok avlysningen som en fornærmelse.

Frederiksen har betegnet ideen om at USA skulle kjøpe Grønland «en absurd diskusjon», og hun har uttrykt skuffelse og overraskelse over at Trump avlyste besøket, som både dansk politi og utenriksdepartementet hadde arbeidet intenst med å forberede.