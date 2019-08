Tre ferske meningsmålinger viser at det nasjonalkonservative regjeringspartiet PiS (Lov- og rettferdighetspartiet) får en oppslutning på godt over 40 prosent, skriver nyhetsbyrået Reuters. Det er over valgresultatet fra 2015 på 37,6 prosent.

13. oktober er det parlamentsvalg.

Utenfor landet har medieomtalen av Polen først og fremst handlet om regjeringspartiets holdninger til LGBT-minoriteten og om justisreformene som øker politikkens innflytelse over rettsvesenet.

På hjemmebane har andre resultater av regjeringens politikk gjort større inntrykk på velgerne.

Populær barnetrygd

PiS har nemlig innført en form for barnetrygd som har gitt mange av de fattigste et kraftig økonomisk løft. Det såkalte 500+-programmet innebærer en månedlig utbetaling på 500 zloty (drøyt 1100 kroner) pr. barn fra barn nummer to.

I Polen er gjennomsnittslønnen på omtrent 11.000 kroner i måneden og minstelønnen på under halvparten av dette, så disse utbetalingene betyr mye for mange barnefamilier.

I valgåret 2019 har regjeringen kommet med flere løfter som skal hjelpe ytterligere på folks privatøkonomi. De vil øke bidragene til barnefamilier ved å inkludere også det første barnet i 500+-programmet.

Et annet populært løfte er at alle pensjonister skal få utbetalt en 13. måned med pensjon.

KACPER PEMPEL/REUTERS/NTB scanpix

Fakta: Valg i Polen Den nåværende regjeringen er utgått fra det nasjonalkonservative Lov- og rettferdighetspartiet (PiS). De vant valget i 2015 med 37,6 prosent av stemmene. 13. oktober er det parlamentsvalg igjen. Ifølge meningsmålinger ligger PiS an til nok en seier. Opposisjonen har lenge debattert ulike former for allianser i håp om å kunne vinne over PiS. Sperregrensen for partier er fem prosent og for allianser åtte prosent. Høyreliberale Borgerplattformen (PO) er det klart største opposisjonspartiet. De stiller i en allianse med det lille liberale partiet Nowoczesna (Moderne). Det venstreliberale partiet Wiosna (Våren) er ledet av Robert Biedron, Polens mest kjente åpent homofile politiker. Wiosna samarbeider med to mindre venstresidepartier. Det sentrum-høyreorienterte bondepartiet PSL har gått i koalisjon med ytre høyre-bevegelsen Kukiz’15. Kilde: Reuters

De sosiale tiltakene er populære blant velgerne, men eksperter advarer mot å overbelaste statsfinansene.

– Utgiftene er ikke lenger dekket av inntektene. Sånt har allerede ført til finanskriser i flere land, sier Monika Kurtek, sjeføkonom i den polske postbanken til Deutschlandfunk. – For tiden er konjunkturene gode, økonomien vokser og skatteinntektene øker. Men det kan raskt forandre seg.

Polsk økonomi er spådd å vokse med rundt fire prosent i år, mens Tyskland og mange andre land i Europa trues av tilbakegang.

Skattefritak for alle under 26

Tidligere denne måneden ble det dessuten innført skattefritak for alle under 26 år. Ifølge beregninger fra det polske finansdepartementet kan unge dermed spare en gjennomsnittlig månedslønn i året, skriver Neue Zürcher Zeitung.

Ordningen har fått kritikk blant annet fordi den bare gjelder fast ansatte. Mange unge studerer, eller de jobber som frilansere og på korttidskontrakter. De må betale skatt som vanlig.

Czarek Sokolowski/AP/NTB scanpix

Helsevesenet viktigst

I en spørreundersøkelse om hva som er viktigst frem mot valget 13. oktober, havnet tilstanden i helsevesenet på topp. Hver spurte kunne nevne tre temaer, og listen ble som følger:

Tilstanden i helsevesenet – 55 prosent

Sosiale programmer (altså blant annet 500+-programmet, journ.anm.) – 35 prosent

Utdannelse og tilstanden i skolesystemet – 34 prosent

Miljøvern og klimaendringer – 34 prosent

Domstolenes uavhengighet – 28 prosent

Undersøkelsen er uført for TVN24. Spørsmål knyttet til verdensanskuelse, altså holdninger til kirken eller minoriteter, kommer først på niende plass med 16 prosent.

Greenpeace/REUTERS/NTB scanpix

Aldri vært bedre

Polens økonomi har vokst jevnt og trutt i tredve år, og landet var det eneste i EU der økonomien vokste også under finanskrisen. Arbeidsledigheten er også rekordlav, og den økonomiske situasjonen for folk flest har aldri vært så god.

Fordi økonomien boomer, mangler landet arbeidskraft. Ønsket om at unge mennesker blir hjemme – eller vender tilbake fra utlandet – ligger også bak tiltak som skattefritak og barnetrygd. Et håp er dessuten at folk i Polen skal få flere barn, fødselstallene er blant de laveste i Europa.

Inntil videre løses arbeidskraftmangelen ved hjelp av migrasjon. Ingen andre land i EU har gir så mange oppholdstillatelser til arbeidskraft fra ikke-EU-land som Polen.