Barn lager podkast om koronaviruset

Da mammaen til August spurte om han ville bli med å lage en ny podkast-serie, ble han litt usikker. Han var redd det ville ta mye tid.

– Det tok ti minutter før jeg klarte å bestemme meg ordentlig, sier August. Sammen med Lina (11) lager han nå podkast hjemmefra i Oslo. – Vi møter hverandre ikke, lydklippene våre blir bare satt sammen, sier Lina.

Barn fra mange land

Koronaviruset har gjort mange barns hverdag helt annerledes. I hver episode får du høre barn fra ulike land fortelle om hvordan de har det nå.

– Det er interessant å høre hvordan barn i andre land har det i disse vanskelige tidene, sier August.

Hva husker du best av det du har hørt? – Overtro og rykter gjør at noen i Malawi i Afrika tror hvite mennesker blir til vampyrer om natten, og at viruset smitter sånn, forteller han.

– Barna fra India fortalte at de ikke kan slippe ut av leilighetene sine og må være tett innpå hverandre, sier Lina.

Forteller nyheter

Før de leser inn hva de skal si, øver de på manuset. Jobben gjøres på kjøkkenet eller i stuen.

– Det er ganske gøy, og det tar ikke så mye tid heller, sier Lina.

– Vi har fått veldig fine kommentarer, og folk synes vi er flinke. Det er gøy, sier August.

Lina og August lager podkast-serien sammen med mødrene sine, som jobber med radio. Svarttrost Produksjoner og Rakkerpak Productions har laget podkast-serien for Aftenposten Junior.

Her kan du høre Korona i verden i Acast: https://play.acast.com/s/koronaforbarn

Gaming og snitching

Aftenposten har også lansert en annen podkast for barn. Juniorrådet tar tak i små og store problemer barn møter i skolesituasjoner, hjemme, på trening eller i sosiale medier.

Det handler om hvordan det er å bli ungdom. Om å bli sladret på.

Om å bli så sint når man gamer at man ødelegger en seng. Om hva som kan være bra med å kjede seg.

– Det finnes enormt mange podkaster for voksne, men nesten ingen for barn. Vi synes det er viktig og spennende å kunne tilby barna innhold også i lydformat, sier Mari Midtstigen, redaktør i Aftenposten Junior.

Hun håper at podkasten kan skape nye medievaner for barn.

Hittil har Juniorrådet over 20.000 avspillinger.

Her kan du høre Juniorrådet i Acast: https://play.acast.com/s/junior-raadet