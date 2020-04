På en pressekonferanse som startet rundt midnatt norsk tid fortalte Donald Trump at de neste to-tre ukene kan bli de verste i USAs historie. Han varsler at opp mot 240.000 kan dø av koronaviruset i USA.

– Dette kommer til å bli blant de tøffeste to-tre ukene vi noen gang har opplevd i landet. Vi kommer til å miste tusenvis av mennesker, sa presidenten og advarte om «to helvetes dårlige uker»:

– Veldig, veldig smertefulle to uker

Han snakket om hverandre om to og tre uker.

– Dette kommer til å bli en veldig smertefull – veldig, veldig smertefulle to uker, sa han ifølge The Washington Post.

– Dette kommer til å bli tre uker som vi aldri har sett før, har The Wall Street Journal sitert han på.

«Donald Trump er endelig ærlig med Amerika»

Flere amerikanske medier mener at dette er nye toner fra Trump.

«President Donald Trump er endelig ærlig med Amerika om den desperate virkeligheten til koronaviruspandemien, gjennom å advare om grusomme uker i en av de mest dystre øyeblikkene i Det hvite hus i moderne historie», skriver Stephen Collinson i en analyse på CNN.

«Trump tok i bruk en ny dyster og sindig tone – og motsa mange av sine tidligere vurderinger av viruset», skriver The Washington Post. Donald Trump er endelig ærlig med Amerika

Dødstallet i USA har steget fra 3008 til 3873 det siste døgnet, viser nye tall fra Johns Hopkins University klokken 20.30 lokal tid.

Det er det høyeste tallet landet har registrert siden koronapandemien startet.

Alex Brandon / AP /NTB scanpix

Under den daglige pressekonferanse i Det hvite hus tirsdag vektla Trump også viktigheten av å holde seg til nasjonale retningslinjer. Han kalte det et «spørsmål om liv og død».

Spår snart lys i enden av tunnelen

Han spådde at amerikanerne «snart vil se lys i enden av tunnelen», men før den tid advarer presidenten om meget mørke tall.

– Jeg vil at alle amerikanerne skal være forberedt på de harde dagene som ligger foran oss, sa han.

Det hvite hus har anslått at mellom 100.000 og 240.000 mennesker i USA kan miste livet som følge av epidemien, selv om nedstengninger og oppfordringene om distanse overholdes. Det er et såkalt «best case scenario», ifølge The Washington Post.

Med 188.172 smittede personer er USA det landet i verden med flest bekreftede tilfeller, foran både Italia, Spania og Kina. Det har president Donald Trump begrunnet med at ingen har gjennomført flere tester enn USA.