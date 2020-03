Over hele verden står politikere midt i koronakrisen. Landene er i større og mindre grad stengt ned, og folk sitter stort sett hjemme. En av konsekvensene er dystre økonomiske utsikter.

Samtidig øker støtten om landets leder mange steder. Flere av toppolitikerne opplever kraftig vekst i andelen av befolkningen som synes de gjør en god jobb.

Morning Consult har tall fra ni land. De viser fremgang – i rangert rekkefølge – for:

Storbritannias Boris Johnson

Australias Scott Morrison

Canadas Justin Trudeau

Tysklands Angela Merkel

Frankrikes Emmanuel Macron

USAs Donald Trump

Mexicos Andrés Manuel López Obrador

Helt stille står:

Japans Shinzo Abe

Og én populær leder må tåle en liten nedtur:

Brasils Jair Bolsonaro

Johnson omfavnet

Særlig har britene omfavnet statsminister Boris Johnson i krisetiden.

Storbritannia kom senere i gang med omfattende tiltak mot smitten enn mange av sine europeiske naboer. Mens Norge og andre land i praksis var stengt, festet britene videre.

Senere er imidlertid tiltakene strammet kraftig til.

Smittet og på jobb

Johnson var fra før en av få verdensledere som lå på plussiden: Det var litt flere som mente han gjorde en jod jobb enn som mente han gjorde en dårlig innsats.

I krisen har britenes begeistring for lederen virkelig skutt i været. Nå er det 61 prosent som er tilfredse, mens bare 32 prosent er misfornøyde.

Fredag ble det kjent at Johnson selv er smittet, men at han skal styre landet fra karantene.

Trudeau i pluss

Canadas statsminister Justin Trudeau har også fått smitten nært inn på livet. Kona hans testet positivt. Trudeaus omdømme var temmelig miserabelt hos canadiske velgere for noen uker siden, men er nå gått i pluss.

Dette har skjedd samtidig som omtrent to av tre velgere i landet, i flere målinger, har sagt seg fornøyd med regjeringens innsats mot smitten.

Australske Scott Morrison lå svært dårlig an blant velgerne før krisen slo til for fullt. Landet har særlig lagt vekt på grensekontroll i smittevernet.

Australia har holdt noe igjen i tiltak sammenlignet med mange europeiske land, blant annet kan foreldre selv avgjøre om de vil sende barna til skole.

Opptur i krisetider

President Donald Trump får en opptur i Morning Consults tall. Dette underbygges av andre målinger. Blant annet tangerte han forrige uke sin rekord på 49 prosent fornøyde amerikanere hos Gallupinstituttet.

Trump er blitt kritisert for å ha bagatellisert viruset lenge, men velgerne ser ikke ut til å la seg påvirke av det. Ifølge Gallup har tilfredsheten med en president alltid gått opp når nasjonen er truet av fare.

«Rally around the flag», kalles effekten.

Alle presidenter fra Franklin D. Roosevelt til George W. Bush opplevde oppturer etter alvorlige hendelser.

Det siste årene med økt polarisering under Barack Obama og Donald Trump er imidlertid tendensen svekket til å stille seg bak landets øverstkommanderende. De har begge fått bare mindre hopp i populariteten under kriser.

Merkel i butikken

I Tyskland, et land med mye testing og høye koronatall, nyter forbundskansler Angela Merkel igjen høy popularitet. Under krisen har den avtroppende lederen igjen kommet i pluss. Hun styrer landet fra hjemmekontor, men er også blitt fotografert under behersket og ikke-hamstrende dagligvarehandel.

I Frankrike har Emmanuel Macron lenge stått svært svakt i folket. Nå har han imidlertid fått en relativ opptur, ifølge Morning Consults tall. Nå er 35 prosent fornøyd og 59 prosent misfornøyd. En fersk måling fra Ifop viser en opptur på 13 prosentpoeng siden januar. Andre målinger viser imidlertid et litt variert bilde for Macron.

I Japan har statsminister Shinzo Abe gått med på en utsettelse av OL. Japan har hittil hatt forholdsvis lave koronatall. Mandag var 54 døde. Abes regjering måtte imidlertid tåle en liten nedgang i de seneste målingene.

Små utslag i Latin-Amerika

I Latin-Amerika har koronakrisen hittil gitt små utslag for den venstreorienterte Andrés Manuel López Obrador (AMLO) i Mexico og den høyreorienterte Jair Bolsonaro i Brasil. Begge hadde imidlertid høy oppslutning i egen befolkning før krisen inntraff.

Her hjemme i Norge har også statsminister Erna Solberg fått noen gode målinger den siste tiden.