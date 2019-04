Politimann dømt til 25 års fengsel for drap i USA

Det er første gang på 30 år at en politimann i den amerikanske delstaten er dømt for drap for en handling begått i tjeneste.

Corey Jones var på vei hjem fra en spillejobb da bilen hans stoppet ved en påkjøring til motorveien. Politimannen Nouman Raja fikk øye på bilen til Jones og kjørte feil vei opp påkjøringsrampen. Han kjørte en sivil bil og gikk ikke i uniform. Selv om han var i tjeneste, identifiserte han seg heller ikke som politimann. Retten mener Raja opptrådte så aggressivt at Jones hadde grunn til å tro han var i ferd med på bli fraranet bilen eller bli drept.

Påtalemyndigheten mener 31 år gamle Jones tok fram et håndvåpen han hadde i bilen, og som han hadde bæretillatelse for, og forsøkte å komme seg unna. Raja skjøt tre ganger. Ifølge aktor kastet Jones da fra seg våpenet, men Raja skjøt flere ganger. En av kulene traff Jones i hjertet.

Raja hevdet i forklaring til politiet at han sa han var politimann og spurte om han kunne hjelpe Jones. Han sier også at musikeren trakk fram et våpen, og at Raja derfor var nødt til å skyte. Aktoratet mener dette var et forsøk på å villede etterforskerne, ettersom et opptak av en samtale mellom Jones og et bilbergingsselskap fanget opp hendelsen. Der kommer det ikke fram at politimannen identifiserer seg. Raja var ikke klar over dette opptaket da han kom med sin forklaring.