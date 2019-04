Kosovo hentet hjem 74 barn fra Syria

Blant dem som ble fløyet til Kosovo under et strengt sikkerhetsoppbud lørdag, var 74 barn, blant dem ni som mistet foreldrene i krigen i Syria. Også 32 kvinner som fulgte partnerne sine til det krigsherjede landet, ble lørdag fløyet til Pristina, opplyser myndighetene.

Fire antatte IS-krigere var også på flyet, og de ble pågrepet umiddelbart ved ankomst i Pristina, ifølge politiet i Pristina. De er siktet for deltagelse i en utenlandsk konflikt.

Mødrene og barna deres skal tas hånd om gjennom ordninger som myndighetene har opprettet med mål om å reintegrere dem i samfunnet.

– Denne handlingen sender et klart budskap om at landet vårt ikke overgir sine statsborgere og ikke støtter terrorisme, sier justisminister Abelard Tahiri på en pressekonferanse lørdag.

Visar Kryeziu / AP / NTB scanpix

Ros fra USA

Sivile som har kommet hjem, «fortjener rehabilitering og håp om et fredelig liv langt unna konflikter», mener justisministeren. Tahiri slår videre fast at både kvinnene og barna er uskyldige ofre.

USAs ambassade i Pristina hyller Kosovos beslutning om å hente hjem sine borgere, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Med denne hjemsendelsen har Kosovo satt et viktig eksempel som alle medlemmene av den globale koalisjonen mot ISIS og verdenssamfunnet bør følge, heter det i en uttalelse.

Siden islamistgruppen IS tapte bortimot alle landområder i Irak og Syria, har debatten rast i flere europeiske land om familiene til krigerne skal få vende hjem. Norge har hittil utelukket å hente hjem barn av norske IS-krigere.

Kosovo er en nær alliert av USA, som lørdag også takker SDF-militsen i Syria. Den kurderledede militsen nedkjempet IS på bakken og driver leirene der folk fra de tidligere IS-kontrollerte områdene er internert.

Tusenvis av barn

Det nøyaktige antallet barn av fremmedkrigere i Syria er ikke kjent, men Redd Barna har anslått at rundt 3.500 barn fra 30 land befinner seg i leirene.

Det finnes ikke noen eksakte tall på hvor mange norske statsborgere som befinner seg i flyktningleirene, der i hovedsak kvinner og barn som har levd i IS-området, holder til. Men Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anslått at rundt 40 barn har mor eller far som bodde i Norge før de sluttet seg til IS.

Over 300 kosoviske statsborgere har reist til Syria siden 2012, ifølge myndighetene. Rundt 70 menn som kjempet med ekstreme militante grupper, er blitt drept, mens anslagsvis 120 har vendt hjem. De fleste av dem er pågrepet.

30 IS-krigere, 49 kvinner og 8 barn fra Kosovo er igjen i Syria, ifølge politiet i Kosovo.

15 års fengsel

Kosovo vedtok en lov for fire år siden som gjør at statsborgere risikerer opptil 15 års fengsel dersom de forlater hjemlandet for å krige for væpnede grupper i utlandet.

– Vi kommer ikke til å la noen av våre borgere utgjøre en trussel mot Vesten, sier justisministeren.

Etter at de landet i Pristina, ble mødrene og barna deres tatt med til et interneringssenter som vanligvis huser migranter. Der skal de gjennomgå helseundersøkelser, før de skal sendes videre til hjem innen 72 timer.

– Kvinnene og barna er blitt påført alvorlige traumer, sier Kosovos helsedirektør Naser Ramadani.