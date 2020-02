Katastrofevalg for høyresiden i Hamburg

Ifølge prognosene til TV-kanalene ARD og ZDF etter søndagens valg fikk CDU bare litt over 11 prosent, ned fra 15,9 prosent ved forrige valg i 2015. Det er det dårligste resultatet for partiet i Hamburg på 70 år og følgelig en bitter dag, ifølge generalsekretær Paul Ziemiak.

SPD kan på sin side puste lettet ut over at de ligger an til 39 prosent av stemmene. Men valgets store vinner er De grønne som stormer fram til over 24 prosent – nesten en dobling i forhold til 2015. Dermed fortsetter de to å styre byen i en rødgrønn koalisjon.

Høyreradikale Alternativ for Tyskland (AfD) som fikk 6,1 prosent sist, vaker rundt sperregrensa på 5 prosent og greier ifølge ARD så vidt å berge seg, etter at Hamburg i 2015 var den første delstatsforsamlingen i vest der partiet fikk innpass.

Høyreliberale FDP ligger også akkurat på sperregrensa, mens venstrepartiet Die Linke, som har sin opprinnelse i øst, kan notere seg en svak framgang til litt over 9 prosent.

– Ingen vinnersak

Valget i bystaten Hamburg søndag er det eneste delstatsvalget i Tyskland i år og finner sted kort tid etter skandalen i Thüringen der det lokale CDU brøt et tabu i tysk politikk og stemte sammen med Alternativ for Tyskland (AfD) for ny delstatsminister.

Ziemiak sier at uroen i Thüringen, som førte til at Merkels utpekte etterfølger Annegret Kramp-Karrenbauer trakk seg, ikke akkurat var en vinnersak foran Hamburg-valget.

Velstående Hamburg har siden 2011 vært styrt av en koalisjon mellom SPD og De grønne under SPD-ordfører Peter Tschentscher og med De grønnes Katharina Fegebank som viseordfører. Hun håpet i det lengste at De grønne skulle få flere stemmer enn SPD, slik at hun kunne bli ny ordfører, men det holdt ikke helt til mål, trass i en fordobling av oppslutningen.

I 2015 fikk SPD 45 prosent og De grønne 12 prosent, men ved lokalvalget i mai i fjor ble rollene snudd da De grønne ble størst med 29 mot 27 prosent for SPD. Siden har imidlertid SPD hatt en knapp ledelse på meningsmålingene.

Lyspunkt tross alt

Trass i en nedgang fra 45 til 37 prosent er valget et lyspunkt for SPD etter det sviende nederlaget i valget på ny nasjonalforsamling i 2017. Den ene meningsmålingen etter den andre har dessuten vist at De grønne kan være i ferd med å overta SPDs plass som landets nest største parti etter CDU, som på landsbasis stadig er størst.

AfD, som nyter stor støtte øst i Tyskland med over 20 prosent i mange delstater, strever med å gjøre seg bemerket i rike Hamburg, og det kommer ikke som noen overraskelse om de faller ut av delstatsforsamlingen.

Klima i fokus

Hamburg har stor interesse av å bekjempe klimaendringene, ikke minst stigende havnivå som truer havna. SPD har følgelig lovet å stenge byens eneste kullkraftverk og gjøre byen bilfri, mens De grønne har på programmet å gjøre byen klimanøytral innen 2035.

Fredag var klima i fokus i byen da Greta Thunberg ledet en massiv Fredag for framtiden-demonstrasjon med minst 10.000 deltakere.

På den annen side avlyste både SPD og De grønne sine arrangementer torsdag etter at en høyreekstrem rasist drepte ni mennesker med utenlandsk bakgrunn i Hanau ved Frankfurt.

Massakren er blitt kraftig fordømt fra alle kanter i Tyskland, noe som kan ha bidratt til AfDs svake resultat i Hamburg.