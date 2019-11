NRK: DNB brukte flere år på å stenge omstridte kontoer

Det kommer frem i dokumenter som NRK nylig har fått tilgang til gjennom Wikileaks og den islandske kringkasteren RUV.

For to uker siden ble det kjent at Islands største fiskeriselskap Samherji skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, og til en afrikansk tjenestemann som eier et selskap i Dubai.

Dokumentene som NRK nå har fått tilgang til, viser hvordan Samherji og datterselskaper – via et stort antall DNB-kontoer – har sendt og mottatt store pengesummer til skatteparadiser, blant annet Dubai og Marshalløyene i Stillehavet.

Selskapet skal ha brukt DNB for å overføre rundt 640 millioner kroner til skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene, og bestukket tjenestemenn i Namibia for å få fiskekvoter.

– DNB undersøker denne saken for å avklare fakta, og vi skal sørge for at vi finner ut av alt som kan belyse om DNBs tjenester er misbrukt av kriminelle. Det er for tidlig å konkludere med om DNBs retningslinjer er brutt, men dette er åpenbart en av tingene vi undersøker, skriver konserndirektør for media, Thomas Midteide, i en e-post til NRK.

Manglet informasjon

Dokumentene NRK sitter på viser at DNB lot kundeforholdene fortsette selv om de manglet informasjon om selskapene. Det til tross for at DNBs egne retningslinjer legger klare føringer for at kundeforhold skal avsluttes om banken ikke vet hvem som er de reelle eierne bak kontoene.

Likevel skal det ha gått flere år fra kontoene ble opprettet til DNB avsluttet kundeforholdene – og da skjedde det etter at en amerikansk storbank slo alarm, skriver NRK.

DNB har tidligere opplyst overfor NRK at avsluttet kundeforholdene til to selskaper i 2018, uten at banken ønsket å navngi disse selskapene. I dokumentene NRK nå sitter på fremgår det at de to selskapene er Cape Cod, registrert i skatteparadiset Marshalløyene, og morselskapet JPC Shipmanagement, registrert på det tidligere skatteparadiset Kypros.

Tause eiere har engasjert First House og tidligere Aftenposten-redaktør

Islandske journalister har forsøkt å få kommentarer fra Samherjis eiere, men de har ikke ønsket å svare på spørsmål, skriver Stundin. Istedenfor har selskapet engasjert det norske PR-byrået First House.

– Vi hjelper dem med koordinering, bekrefter partner og rådgiver Håkon Borud i First House overfor Dagens Næringsliv.

Borud er tidligere nyhetsredaktør i Aftenposten, og var redaktør under avisens arbeid med Panama Papers-prosjektet i 2016. Da ble det avdekket hvordan den islandske statsministeren hadde et selskap i skatteparadis, noe som førte til statsministerens avgang.

– De (Samherji, red.anm.) må svare på selv hvorfor de har kontaktet oss. Vi er flere her som jobber med det, vi er et team. Samherji har sendt ut en offisiell uttalelse der de bekrefter at de har satt i gang en intern undersøkelse, legger Borud til.