Spionanklagene mot de iranske miljøaktivistene er grepet ut av luften, mener miljø- og menneskerettighetsaktivister.

De åtte miljøaktivistene ble funnet skyldige i en domstol i Teheran onsdag, melder National Geographic. Dommene de fikk, varierer fra seks til ti års fengsel.

Miljøaktivistene har allerede tilbrakt to år i varetekt i Evin-fengselet, som er beryktet for mishandling av fanger og plutselige dødsfall. De ble pågrepet etter at Revolusjonsgardens etterretningsorganisasjon anklaget dem for å spionere for andre land.

CAREN FIROUZ, Reuters/NTB scanpix

Revolusjonsgarden har enorm makt i Iran, med en egen hær, en marine, utstrakt militær aktivitet i utlandet og kommersielle interesser i milliardklassen.

Miljøforkjemperne var aktive i organisasjonen Persian Wildlife Heritage Foundation (PWHF). Denne organisasjonen hadde som en av sine viktigste kampsaker å redde de gjenværende asiatiske gepardene i Iran. De ville kattedyrene skal en gang ha vært å finne helt fra Rødehavet til India, men nå skal det bare være 50 katter igjen, alle i Iran.

Privat

– Det fantes ingen beviser

Dommene mot dyrevernerne blir fordømt av menneskerettighetsgruppen The Center for Human Rights in Iran (CHRI), som drives fra USA.

– Myndighetene i Iran har gitt miljøforkjemperne den hardest mulige straffen etter to år med grusom fengsling uten at det i løpet av de to årene ble funnet noen bevis på at de gjorde noe galt, sier CHRI-direktør Hadi Ghaemi ifølge en pressemelding.

CHRI bekrefter at seks av de åtte fengslede miljøforkjemperne er blitt dømt, mens National Geographic melder at alle åtte ble dømt til fengselsstraffer, men at det er uklart hvor lange straffer to av dem har fått.

Olav Olsen

Dømt til mellom seks og ti års fengsel

PWHF-grunnleggeren Morad Tahbaz, som har både iransk og amerikansk statsborgerskap, og hjelpeprogramleder Niloufar Bayani ble begge dømt til ti års fengsel. Houman Jowkar og Taher Ghadirian ble dømt til åtte års fengsel, mens Sepideh Kashani og Amirhossein Khaleghi Hamidi fikk en straff på seks år. Det er uklart hva slags straff Abdolreza Kouhpayeh og Sam Radjabi har fått.

– Det er uheldig at mine venner, som levde for å tjene miljøet og bevaring av ville dyrearter, er blitt anklaget i det hele tatt, men enda mer overraskende at de får disse overdrevne dommene til tross for at det ikke finnes fnugg av bevis, sier Mehran Seyed-Emami i en e-post til National Geographic.

Han er sønnen til PWHFs tidligere direktør, Kavous Seyed-Emami, en mann som hadde både iransk og canadisk statsborgerskap, og som døde mens han satt fengslet i Evin-fengselet i 2018. Familien har bedt om en granskning av dødsfallet, men uten å nå frem.

Aftenposten var tilfeldigvis i Iran da Kavous Seyed Emami skulle gravlegges, og var til stede ved den følelsesladede begravelsen i fjellene nord for Teheran.

Olav Olsen

– Iran er mistenksomme mot alle frivillige organisasjoner

Dommen mot miljøaktivistene faller inn i et mønster med forfølgelse av både miljøaktivister og andre som driver frivillig arbeid i Iran, mener frilansjournalist og kurdisk aktivist Aref Nadery, som bor i Norge.

– Iranske myndigheter er mistenksomme mot alle frivillige organisasjoner. De ser på dem som en sikkerhetsrisiko som samler inn informasjon om det iranske samfunnet på vegne av andre land, sier Nadery.

– Myndighetene forsøker ofte å verve aktivister som agenter. De som nekter, blir straffet.

Han sier mange aktivister er blitt fengslet, og at noen har dødd i fengsel.

Vahid Salemi, AP/NTB scanpix

Politikk skal ha blitt blandet med dyrevern

Lite er kjent om rettsprosessen mot de åtte miljøvernerne. Forskere og miljøvernere sier til National Geographic at de iranske dyrevernsforkjemperne kan ha blitt satt i fare av en donor med en politisk agenda.

Donoren det siktes til, er milliardæren Thomas Kapland. Han grunnla Panthera, en av de største organisasjonene for vern av ville kattedyr i verden. Panthera ga teknisk hjelp til PWHF og sendte eksperter til Iran for å verne gepardene. Prosjektet ble finansiert av FN og Irans miljøverndepartement.

Men Kaplan ga også penger til lobbygruppen United Against Nuclear Iran, som arbeidet mot atomavtalen Barack Obama inngikk med Iran i 2015. Denne atomavtalen har Donald Trump senere trukket USA ut av. United Against Nuclear Iran har medlemmer med bakgrunn i etterretningsorganisasjonene CIA og Mossad, ifølge National Geographic.

PWHF kuttet alle bånd til Panthera i oktober 2017, men aktivistene deres skal likevel ha blitt pågrepet året etter og anklaget for å ha jobbet for CIA og Mossad.