Demonstranter satte fyr på fire banker i Libanon

Tirsdagens opptøyer brøt ut etter begravelsen av en 26 år gammel mann som døde av skader etter sammenstøt mellom demonstranter og soldater kvelden i forveien.

Ifølge lokale fjernsynsstasjoner ble 26-åringen truffet av skudd i det ene beinet like etter at han hadde forlatt butikken sin. Hæren ga tirsdag uttrykk for sorg over dødsfallet og varslet at det er igangsatt etterforskning av hendelsen.

Tidligere tirsdag ga hæren grønt lys til at demonstrantene kunne demonstrere på fredfullt vis, men de måtte slutte å ødelegge offentlig eiendom.

Verdien på Libanons valuta har rast siden oktober da demonstranter gikk ut i gatene med krav om økonomiske reformer og anklager om at landets politiske ledere er korrupte.